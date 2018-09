vor 24 Min.

Nürnberg gleicht in der 92. Minute aus Sport

Werder beginnt stark, lässt aber nach der Pause auch stark nach

Bremen Europapokal-Aspirant Werder Bremen hat im eigenen Stadion erneut zwei Punkte liegen gelassen. Virgil Misidjan traf am Sonntag im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg in der Nachspielzeit zum 1:1 (0:1)-Endstand für den Aufsteiger (90.+2). Nach guter erster Halbzeit ließ Werder vor 40700 Zuschauern nach der Pause stark nach. Der Gewaltschuss von Maximilian Eggestein in der 26. Minute war am Ende zu wenig für den ersten Heimsieg der neuen Saison.

Bereits am ersten Spieltag hatte es gegen Hannover 96 nur zu einem 1:1 für Werder gereicht. Trotz aller Enttäuschung blieb Kohfeldt seit seiner Amtsübernahme im November 2017 auch im 14. Heimspiel als Werder-Trainer ungeschlagen. Auf diese Zahl kam vor ihm nur die Bremer Trainerlegende Otto Rehhagel in den 80er Jahren. Am Ende war der Nürnberger Punktgewinn jedoch verdient. Denn schon in der 59. Minute hatte Spielleiter Daniel Schlager in seinem ersten Bundesliga-Spiel auf Tor für den FCN entschieden. Sein Videoassistent wies ihn jedoch darauf hin, dass der Torschütze Ondrej Petrak bei dieser Aktion im Abseits stand. Der erste Ausgleichstreffer zählte nicht.

Werder hatte vor der Saison forsch einen Europapokal-Platz als Ziel ausgegeben. Nach Eggesteins sehenswertem Treffer sangen die Fans sogar: „Deutscher Meister wird nur der SVW!“

Tore 1:0 M. Eggestein (26.), 1:1 Misidjan (90.+2) Zuschauer 40700

Themen Folgen