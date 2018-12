Nur geflucht wird auf finnisch

vor 58 Min.

Randbemerkung: Einige Vorgänger von Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm waren schräge Vögel

Von Milan Sako

Was hatten die deutschen Eishockey-Profis nicht schon für schräge Vögel da vor sich in der Kabine stehen. Zum Beispiel den kanadischen Eishockey-Professor George Kingston, der darüber dozierte, dass ein Spieler in jeder Sekunde zig Entscheidungen treffen müsse. Oder der brave Schweizer Jakob „Köbi“ Kölliker, den seine Schäfchen nicht für voll nahmen. Aus Empörung über die desolate Vorstellung wechselte sich der Sonthofener National-Torwart Dennis Endras bei der WM 2012 selbst aus. Nach einem frühen 0:3 gegen Norwegen nahm Kölliker seinen Torwart zunächst vom Eis und brachte Endras zum letzten Abschnitt wieder. Doch der Keeper hatte schnell die Schnauze voll, verließ vorzeitig seinen Kasten und zertrümmerte seinen Schläger, weil ihn seine Vorderleute kläglich im Stich gelassen hatten. Nach dem peinlichen 4:12 gegen die Eishockey-Weltmacht Norwegen sprach Endras an diesem Tag kein Wort mehr mit seinen Kameraden. Danach folgte Pat Cortina, der erstmals seit Menschengedenken die Olympia-Teilnahme der Deutschen Nationalmannschaft vergeigte. Die Pressekonferenzen begann der Italo-Kanadier mit zwei deutschen Sätzen um dann schnell ins Englische zu wechseln, wo er sich deutlich wohler fühlte. Seine Spieler jedoch haben ihn nicht mehr recht verstanden und blieben zunehmend dem Nationalteam fern.

Seither und aus der positiven Erfahrung mit dem gebürtigen Dingolfinger Marco Sturm steht eines fest: Der neue Bundestrainer muss zwingend deutsch sprechen. Aus 50 Bewerbern fischte der DEB nun den ehemaligen Verteidiger heraus. Toni Söderholm erfüllt das hohe Anforderungsprofil und erklärte bei seiner Vorstellung: „Wir werden eine deutsche Kabine haben. Nur wenn ich fluche wird es finnisch.“ Ein Coach der in seiner Muttersprache flucht - wenn das die einzige Macke von Söderholm bleibt, könnte es klappen mit dem neuen Bandenchef.

