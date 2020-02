vor 57 Min.

Olympia 2020: Das sind die Sportarten und Disziplinen in Japan

Olympia 2020 rückt näher und echte Fans fragen sich schon jetzt: Welche (neuen) Sportarten und Disziplinen wird es bei den Olympischen Spielen geben? Hier alle Infos.

Die Olympischen Spiele 2020 in Tokio laufen vom 22. Juli bis zum 9. August. Was sind die (neuen) Sportarten und Disziplinen? In diesem Artikel informieren wir darüber.

Bei den Sportarten und Disziplinen hat sich einiges getan, bspw. ist Skateboarden neu dabei. Im Folgenden finden Sie alle Sportarten und Disziplinen, die bei Olympia 2020 in Tokio ausgetragen werden. Die Einzeldisziplinen von Leichtathletik und Schwimmen haben wir unter der Tabelle nochmals aufgeschlüsselt.

Olympia 2020: Sportarten und Disziplinen

Insgesamt werden in den verschiedenen Sportarten und Disziplinen bei den Olympischen Sommer-Spielen Medaillen in 339 Entscheidungen vergeben.

Disziplin Unterteilung



Badminton

Base-/Softball Baseball

Softball Basketball Basketball

3x3 Basketball Bogenschießen

Boxen

Fechten

Fußball

Gewichtheben

Golf

Handball

Hockey

Judo

Kanusport Kanurennsport

Kanuslalom Karate Kata

Kumite Leichtathletik *Aufteilung weiter unten Moderner Fünfkampf

Radsport Bahn

BMX



Radsport Mountain-Bike Radsport Straße Reitsport Dressur Reitsport Springen Reitsport Vielseitigkeit Ringen Freistil Ringen Ringen Griechisch-römisch Rudern

7er-Rugby

Schießen

Schwimmsport Freiwasser-Schwimmen

Schwimmen *Aufteilung weiter unten

Synchron-Schwimmen

Wasserball

Turmspringen Segeln

Skateboard

Sportklettern

Surfen

Taekwondo

Tennis

Tischtennis

Triathlon

Turnsport Kunstturnen

Rhythmische Sportgymnastik

Trampolinturnen Volleyball Beachvolleyball

Volleyball

Olympia 2020: Sportarten und Disziplinen der Leichtathletik

Hier finden Sie die Sportarten und Disziplinen in der Leichtathletik aufgeschlüsselt für die Olympischen Spiele 2020.

MÄNNER

100 m

200 m

400 m

800 m

1500 m

5000 m

10.000 m

110 m Hürden

400 m Hürden

3000 m Hindernis

4 × 100 m Staffel

4 × 400 m Staffel

20 km Gehen

50 km Gehen

Marathon

Weitsprung

Dreisprung

Hochsprung

Stabhochsprung

Kugelstoßen

Diskuswurf

Speerwurf

Hammerwurf

Zehnkampf

FRAUEN

100 m

200 m

400 m

800 m

1500 m

5000 m

10.000 m

100 m Hürden

400 m Hürden

3000 m Hindernis

4 × 100 m Staffel

4 × 400 m Staffel

20 km Gehen

50 km Gehen

Marathon

Weitsprung

Dreisprung

Hochsprung

Stabhochsprung

Kugelstoßen

Diskuswurf

Speerwurf

Hammerwurf

Siebenkampf

MIXED

4 × 400 m Staffel

Olympische Sommerspiele 2020: Sportarten und Disziplinen beim Schwimmen

Hier finden Sie die Sportarten und Disziplinen im Schwimmen aufgeschlüsselt für die Olympischen Sommerspiele 2020.

MÄNNER UND FRAUEN

50 m Freistil

100 m Freistil

200 m Freistil

400 m Freistil

800 m Freistil

1500 m Freistil

100 m Brust

200 m Brust

100 m Rücken

200 m Rücken

100 m Schmetterling

200 m Schmetterling

200 m Lagen

400 m Lagen

4 × 100 m Freistil Staffel

Staffel 4 × 200 m Freistil Staffel

Staffel 4 × 100 m Lagen Staffel

10 km Freiwasser

Sommerspiele, Olympische Spiele, Olympiade oder Olympia: Was ist richtig?

Viele Sportfans suchen nach Sportarten und Disziplinen in Verbindung mit Olympia, Olympiade und Olympische Spiele. Dabei sind nur Olympia und Olympische Spiele richtig, denn die Olympiade bezeichnet die Zwischenzeit zwischen zwei Sommerspielen.

