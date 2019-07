vor 17 Min.

Olympia 2020: Die Infos zu Zeitplan, Tickets, Datum und Übertragung

Olympia 2020 findet in Tokio (Japan) statt. Hier alle Infos rund um Zeitplan, Datum, TV-Übertragung, Zeitunterschied, Tickets und Sportarten/ Disziplinen.

Die deutschen 4 x 100 Meter Lagen-Staffeln konnten am 28. Juli 2019 bei der Schwimm-WM in Südkorea die Olympia-Tickets gelöst. Sowohl das Männer- als auch das Frauen-Quartett erreichten den erforderlichen Platz unter den besten zwölf und sorgten dafür, dass alle sieben olympischen Staffeln 2020 vom deutschen Team besetzt werden können.

Olympia 2020 findet in Japan statt. Die Termine stehen bereits fest: Vom 24.07. bis zum 09.08.2020 werden die Wettkämpfe ausgetragen. Insgesamt gibt es 51 Disziplinen und 33 Sportarten, die in 339 Wettkämpfen ausgetragen werden.

Alle Informationen rund um Zeitplan, Datum, TV-Übertragung, Zeitunterschied, Tickets und Karten, neue Sportarten und Disziplinen sowie die Infos zum Maskottchen der Olympischen Sommerspiele gibt es vorab bei uns.

Olympia 2020 in Tokio: Der Zeitplan

Schon jetzt wollen viele Fans wissen, wann welche Sportart, Disziplin und welcher Wettkampf stattfinden. Die bisher bekannten Termine und der Zeitplan beruhen noch auf den Angaben der Bewerbungsunterlagen, gelten aber als recht valide. Eine gute Übersicht zum Zeitplan der Olympischen Sommerspiele 2020 finden Sie hier.

Olympische Spiele in Tokio: Eröffnung, Termine, Wettkampfstätten

Wie bereits erwähnt gehen die Olympischen Sommerspiele 2020 vom 24. Juli bis zum 9. August.

Eröffnungsfeier: 24. Juli 2020 im Olympiastadion Tokio

Schlussfeier: 9. August 2020 im Olympiastadion Tokio

Neben dem Olympia-Stadion in Tokio gibt es viele weitere Wettkampfstätten. Eine gute Übersicht ist ebenfalls hier zu finden.

Olympische Sommerspiele 2020: Olympia und Olympiade - der Unterschied

Während man mit Olympia, Olympische Spiele oder Olympische Sommerspiele das Sportevent ansich meint, ist mit der Olympiade streng genommen nur der Zeitraum gemeint, der zwischen zwei Spielen liegt - also die vier Jahre.

Olympia 2020 - Zeitzonen: Zeitunterschied und Zeitverschiebung zu Japan / Deutschland

Viele Fans fragen sich, wann Sie die Olympischen Spiele live in TV oder Stream verfolgen können und wann. Eine entscheidende Frage hierbei spielen Zeitzonen bzw. der Zeitunterschied / die Zeitverschiebung zwischen Japan und Deutschland. Japan ist im Sommer sieben Stunden vor Deutschland. Grundsätzlich sollte man noch wissen, dass es in Japan keine Zeitumstellung zwischen Sommer und Winter gibt - wohl aber noch bei uns. Ist es im Sommer also beispielsweise 12 Uhr am Mittag, ist es in Japan bereits 19 Uhr am Abend. Noch ist nicht klar, inwieweit sich die Zeitverschiebung bzw. der Zeitunterschied auf die Starttermine der einzelnen Wettkämpfe auswirkt.

Olympia 2020 live in TV und Stream sehen - Free-TV, in ARD oder ZDF? Zeitplan und TV-Übertragung

Die Olympischen Spiele 2020 werden wieder live in TV, Fernsehen und Live-Stream zu sehen sein - und das kostenlos, gratis, umsonst und ohne Anmeldung im Free-TV und Gratis-Stream auf den Öffentlich-Rechtlichen. ARD und ZDF werden sich die sich Live-TV-Übertragung teilen, sodass deutsche Fans die Sommerspiele in Japan live im TV und Stream in den Mediatheken ansehen können.

Sommerspiele in Japan, Tokio: Wo kann man Karten und Tickets erwerben?

Um für Olympia in Tokio Karten bzw. Tickets zu bekommen, muss man sich bis zum 24. Juni 2019 gedulden. Dann startet nämlich der Ticket-Verkauf bzw. der Kartenverkauf für die Olympischen Spiele 2020 in Japan.

Olympische Spiele 2020: Neue Disziplinen und Sportarten bzw. Wettkämpfe

Das sind die neuen Sportarten und Disziplinen bei Olympia in Japan:

Schwimmen: 800 m (Männer), 1500 m (Frauen), 4x100 m Mixed Staffel

Bogenschießen: Mixed Event

Leichtathletik: 4x400 m Mixed Staffel

Basketball: 3x3 (Männer und Frauen)

Radsport: BMX Freestyle Park, Madison (F/M)

Fechten: Team-Wettkampf für Frauen und Männer

Judo: Mixed Team Event

Tischtennis: Mixed-Doppel

Triathlon: Mixed Team-Staffel

Olympia 2020: Das Maskottchen

Das Maskottchen von Tokio heißt "Miraitowa". Die blaue Gestalt setzt sich aus den Wörtern Mirai und Towa zusammen. Ersteres heißt Zukunft, das andere Ewigkeit.

