Olympia 2020: Welche deutschen Teams sind dabei, wer zittert noch?

Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2020 nach Tokio sind schon einige deutsche Teams gescheitert, etwa die Fußball-Frauen. Wer das Ziel noch erreichen kann.

Die deutschen Hockey-Teams kämpfen am Wochenende in Mönchengladbach um die Tickets zu den Olympischen Spielen 2020. Nach dem Aus für die 2016 in Rio noch mit Gold dekorierten Fußballerinnen greift damit die nächste deutsche Medaillen-Bank in das Geschehen ein. Weitere Mannschaften werden in den nächsten Monaten folgen. Ein Überblick:

Fußball

Männer - Die U21-Nationalmannschaft von Trainer Stefan Kuntz hat sich durch ihren Halbfinal-Einzug bei der EM qualifiziert. In Tokio tritt eine U23-Auswahl an, die Spieler müssen 1997 oder später geboren sein. Dazu darf Kuntz drei ältere Spieler nominieren.

hat sich durch ihren Halbfinal-Einzug bei der EM qualifiziert. In tritt eine U23-Auswahl an, die Spieler müssen 1997 oder später geboren sein. Dazu darf drei ältere Spieler nominieren. Frauen - Das Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg verpasste durch das Aus im WM-Viertelfinale einen von drei Europa-Startplätzen. Olympia 2020 findet dadurch ohne den Goldgewinner von 2016 statt.

Handball

Männer - Wird die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop im Januar Europameister, wäre sie automatisch qualifiziert. Ansonsten muss die DHB-Auswahl ein Qualifikations-Turnier spielen, das im Frühjahr 2020 stattfinden wird.

im Januar Europameister, wäre sie automatisch qualifiziert. Ansonsten muss die DHB-Auswahl ein Qualifikations-Turnier spielen, das im Frühjahr 2020 stattfinden wird. Frauen - Für die deutschen Handball-Frauen steht vom 30. November bis 15. Dezember zunächst die WM in Japan an. Der Sieger ist automatisch für Olympia qualifiziert. Bei der WM geht es auch um die Qualifikation für ein Olympia-Ausscheidungsturnier. Um sicher bei diesem Turnier dabei zu sein, muss die DHB-Auswahl mindestens WM-Siebter werden.

Basketball

Männer - Die deutschen Herren haben durch das Vorrundenscheitern bei der WM in China das direkte Ticket verpasst, aber den Sprung zu einem von vier Qualifikationsturnieren geschafft. Dieses müssen sie im kommenden Sommer gewinnen, um nach Tokio zu dürfen.

das direkte Ticket verpasst, aber den Sprung zu einem von vier geschafft. Dieses müssen sie im kommenden Sommer gewinnen, um nach zu dürfen. Frauen - Die deutsche Damen-Nationalmannschaft hat keine Chance mehr, sich für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio zu qualifizieren.

Basketball 3 gegen 3

Männer - Drei bis vier von acht Plätzen werden direkt über die Weltrangliste vergeben, dort sind die deutschen Männer weit abgeschlagen. Die weiteren Teilnehmer werden über Qualifikationsturniere bestimmt.

bestimmt. Frauen - Die deutschen Frauen stehen in der Weltrangliste besser da als die Männer. Die Qualifikation der acht Teams verläuft analog.

Hockey

Männer/Frauen - Die deutschen Hockey-Teams kämpfen am Wochenende in Mönchengladbach um die Tickets nach Tokio . Die DHB-Männer spielen am Samstag und Sonntag zweimal gegen Österreich , die -Frauen zweimal gegen Italien um ihre Olympia-Chance.

Volleyball

Männer - Die Mannschaft von Andrea Giani will vom 5. bis zum 10. Januar in der Berliner Max-Schmeling-Halle den Sprung nach Tokio schaffen. Bei dem Achterturnier ist die Konkurrenz mit Europameister Serbien, Frankreich und Vize-Europameister Slowenien aber riesig.

will vom 5. bis zum 10. Januar in der Berliner Max-Schmeling-Halle den Sprung nach schaffen. Bei dem Achterturnier ist die Konkurrenz mit Europameister Serbien, und Vize-Europameister aber riesig. Frauen - Felix Koslowskis Team kämpft in den Niederlanden vom 7. bis zum 12. Januar um seine letzte Olympia-Chance. Zu den schärfsten deutschen Konkurrenten um den letzten europäischen Startplatz zählen bei dem Achterturnier Vize-Europameister Türkei und der Olympia-Vierte aus den Niederlanden .

Beach-Volleyball

Männer - 15 der 24 Startplätze werden über die Weltranglisten-Platzierung am 15. Juni 2020 vergeben. Momentan stehen nur die Vize-Weltmeister Julius Thole und Clemens Wickler unter den Top 15 der Welt. Weitere Tickets für Tokio werden über Qualifikationsturniere vergeben.

und unter den Top 15 der Welt. Weitere Tickets für werden über vergeben. Frauen - Die Qualifikation verläuft bei den Frauen genau wie bei den Männern. Momentan steht kein deutsches Zweier-Team in den Top 15. Maximal können sich jeweils zwei Männer- und zwei Frauen-Teams aus Deutschland qualifizieren.

Wasserball

Männer - Die deutschen Wasserballer wollen sich im kommenden Jahr für Olympia qualifizieren. Dazu muss sich die Auswahl bei der EM in Budapest 2020 aber erst den Platz für das folgende Qualifikationsturnier in Rotterdam sichern.

2020 aber erst den Platz für das folgende in sichern. Frauen - Die deutschen Frauen könnten sich über Budapest und ein Turnier in Italien ebenfalls noch für Olympia qualifizieren. Das ist aber unwahrscheinlich.

Baseball/Softball

Männer/Baseball - Die DBV-Herren haben die Olympia-Teilnahme nicht geschafft. Bei der EM in Bonn kamen sie nicht unter die besten fünf Teams und verpassten dadurch das Qualifikations-Turnier für Tokio .

kamen sie nicht unter die besten fünf Teams und verpassten dadurch das Qualifikations-Turnier für . Frauen/Softball - Das DBV-Softball-Team fährt nicht nach Tokio . Die Mannschaft konnte kein Ticket für das Olympia-Qualifikationsturnier lösen.

Rugby

Männer/Frauen - Beide Teams sind in der Ausscheidung gescheitert. Die Männer im Viertelfinale an Irland , die Frauen schon in der Vorrunde. (dpa)

