vor 17 Min.

Olympia 2021: Die Mehrheit der Tokioter will die Spiele nicht mehr

Die Radsportbahn, das olympische Velodrome in Tokio.

Plus Unser Reporter Felix Lill lebt und arbeitet in Tokio. Er beschreibt in seiner Kolumne die aufregende und auch unsichere Zeit vor den Olympischen Spielen.

Von Felix Lill

Dass die Mehrheit in Japan die Spiele diesen Sommer nicht will, ist bekannt. Aber erwarten die Menschen, dass ihre ablehnende Haltung auch Gehör findet? Oder werden die Spiele trotzdem kommen? Zeit für eine Mini-Umfrage.

