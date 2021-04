Olympia 2021 live im Free-TV und Gratis-Stream: TV-Termine und die Übertragung

Olympia 2021 findet mit einem Jahr Verschiebung vom 23. Juli bis zum 28. August in Tokio statt. Ob die Wettkämpfe im Fußball, Rudern oder Surfen live im Free-TV übertragen werden, erfahren Sie hier. Im Free-TV auf ARD/ZDF oder im Pay-TV auf Sky oder DAZN?

Olympia 2021 live im TV und Stream: Ob das Großevent Olympische Spiele 2021 live im kostenlosen Free-TV, im Livestream oder Pay-TV verfolgt werden kann, das erfahren Sie hier. Das olympische Komitee richtet die XXXII. Olympiade vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 aus - die olympischen Sommerspiele 2020 wurden aufgrund der Corona-Pandemie verschoben.

TV-Rechte: Wer zeigt Olympia 2021 live in TV, Fernsehen und Live-Stream?



Die TV-Rechte an den Olympischen Sommerspiele 2021 in Tokio hält der Discovery-Konzern, der Mutterkonzern des TV-Senders Eurosport. Eurosport überträgt die Wettkämpfe der 33 Sportarten live im Free-TV und Stream. Auch die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben Sublizenzen erworben und strahlen die Wettkämpfe der Olympischen Spiele live in TV, Fernsehen und Stream aus – und das kostenlos.

„Das Ringen um die Live-Rechte hat sich gelohnt. Unser Publikum kann sich jetzt wieder darauf verlassen, die Spiele in der gewohnten Qualität von ZDF und ARD präsentiert zu bekommen“, sagte ZDF-Intendant Thomas Bellut. Die Vereinbarung galt bereits für die Winterspiele 2018 in Pyeongchang, für die Spiele in Tokio, Peking (Winter 2022) und Paris 2024.

Achtung: Einige Sportevents bzw. -arten werden nur bei Eurosport oder im Eurosport-Player zu verfolgen sein. Welche dies genau sind, ist aktuell noch unklar.

TV-Termine: So verpassen Sie kein Event von Olympia 2021 live im TV

Aktuell steht nicht abschließend fest, welche Wettkämpfe ARD oder ZDF live im Free-TV, Fernsehen oder Live-Stream übertragen. Bei neuen Informationen aktualisieren wir an dieser Stelle. Sicher ist, dass jeweils einer der beiden öffentlich-rechtlichen Sender überträgt.

Zu einer Reihe von Disziplinen bieten wir mehr Informationen zur Übertragung im TV und Stream. Klicken Sie für mehr Details einfach auf den jeweiligen blauen Link.

Zeitplan Olympia 2021

Datum Disziplin Entscheidungen Übertragung/ TV 23. Juli 21 Eröffnungsfeier

Eurosport 24. Juli bis 2. August Badminton 5 Eurosport 28. Juli bis 7. August Baseball 1 Eurosport 21. Juli bis 27. Juli Softball 1 Eurosport 25. Juli bis 8. August Basketball 2 Eurosport 24. Juli bis 28. Juli 3x3 Basketball 2 Eurosport 23. Juli bis 31. Juli Bogenschießen 5 Eurosport 24. Juli bis 8. August Boxen 13 Eurosport 24. Juli bis 1. August Fechten 12 Eurosport 21. Juli bis 7. August Fußball 2 Eurosport 24. Juli bis 6. August Gewichtheben 14 Eurosport 29. Juli bis 7. August Golf 2 Eurosport 24. Juli bis 8. August Handball 2 Eurosport 24. Juli bis 6. August Hockey 2 Eurosport 24. Juli bis 6. August Judo 15 Eurosport 2. August bis 7. August Kanu / Rennsport 12 Eurosport 25. Juli bis 30. Juli Kanu / Slalom 4 Eurosport 5. August bis 6. August Karate / Kata 2 Eurosport 5. August bis 7. August Karate / Kumite 6 Eurosport 30. Juli bis 8. August Leichtathletik 48 Eurosport 5. August bis 7. August Moderner Fünfkampf 2 Eurosport 2. August bis 8. August Radsport / Bahn 12 Eurosport 31. Juli bis 1. August Radsport / BMX / Freestyle 2 Eurosport 26. Juli bis 27. Juli Radsport / Mountainbike 2 Eurosport 24. Juli bis 28. Juli Radsport / Straße 4 Eurosport 24. Juli bis 28. Juli Reitsport / Dressur 2 Eurosport 3. August bis 7. August Reitsport / Springen 2 Eurosport 30. Juli bis 2. August Reitsport / Vielseitigkeit 2 Eurosport 1. August bis 7. August Ringen / Freistil 12 Eurosport 1. August bis 7. August Ringen / Griechisch-Römisch 6 Eurosport 23. Juli bis 30. Juli Rudern 14 Eurosport 26. Juli bis 31. Juli 7er Rugby 2 Eurosport 24. Juli bis 2. August Schießen 15 Eurosport 4. August bis 5. August Schwimmen / Freiwasser 2 Eurosport 24. Juli bis 2 .August Schwimmen / Becken 35 Eurosport 2. August bis 7. August Schwimmen / Synchron 2 Eurosport 24. Juli bis 1. August Schwimmen / Wasserball 2 Eurosport 25. Juli bis 7. August Schwimmen / Wasserspringen 8 Eurosport 26. Juli bis 5. August Segeln 10 Eurosport 25. Juli bis 5. August Skateboard 4 Eurosport 3. August bis 6. August Sportklettern 2 Eurosport 25. Juli bis 28. Juli Surfen 2 Eurosport 24. Juli bis 27. Juli Taekwondo 8 Eurosport 24. Juli bis 1. August Tennis 5 Eurosport 24. Juli bis 6. August Tischtennis 5 Eurosport 26. Juli bis 31. Juli Triathlon 3 Eurosport 24. Juli bis 3. August Turnen / Kunstturnen 14 Eurosport 6. August bis 8. August Turnen / Rhythmische Sportgymnastik 2 Eurosport 30. Juli bis 31. Juli Turnen / Trampolin 2 Eurosport 24. Juli bis 7. August Volleyball / Beach 2 Eurosport 24. Juli bis 8. August Volleyball / Halle 2 Eurosport 8. August Schlussfeier

Eurosport



Eine gute Übersicht zum Zeitplan der Olympischen Sommerspiele 2021 finden Sie außerdem hier.

Olympia 2021 live in TV und Stream sehen: Wie sieht es mit der Zeitverschiebung aus?

Wer die Olympischen Sommerspiele von Tokio live in der Übertragung in TV, Fernsehen oder Live-Stream verfolgen will, muss meist früh aufstehen. Der Grund liegt in der Zeitverschiebung, dem Zeitunterschied bzw. den Zeitzonen. Japans Hauptstadt Tokio ist im Sommer 7 Stunden vor Deutschland (MEZ). Das heißt: Ist es in Deutschland bspw. 14 Uhr, ist es in Japan schon 21 Uhr.

Olympische Spiele: Wer zeigt Eröffnungsfeier und Abschlusszeremonie live in TV und Stream?

Die Eröffnungszeremonie und die Abschlussfeier sind unumstrittene Highlights der Olympischen Spiele. Beide Veranstaltungen werden definitiv von Eurosport live übertragen – auch ARD und/oder ZDF werden die Eröffnungsfeier und Abschlusszeremonie live ausstrahlen. Wir aktualisieren bei näheren Infos.

Eröffnungszeremonie: Freitag, 23. Juli 2021, 20 Uhr (Ortszeit), 13.30 Uhr (MEZ)

Freitag, 23. Juli 2021, 20 Uhr (Ortszeit), 13.30 Uhr (MEZ) Abschlussfeier: Sonntag, 8. August 2021

Olympische Sommerspiele: Live-Übertragung als Milliarden-Business

Das IOC (Internationale Olympische Komitee) hat die TV-Rechte an den Olympischen Spielen von 2018 bis 2024 für ganz Europa an Discovery verkauft – und das für sagenhafte 1,3 Milliarden Euro. Damit wurden erstmals die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF nicht berücksichtigt.

