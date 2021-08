Hinze verpasst Keirin-Finale - Levy im Sprint-Viertelfinale

Routinier Maximilian Levy ist bei den olympischen Bahnrad-Wettbewerben ins Sprint-Viertelfinale eingezogen.

Der 34 Jahre alte Cottbuser gewann seinen Lauf gegen den Neuseeländer Sam Webster und steht damit in der Runde der besten Acht. Ex-Weltmeister Stefan Bötticher (Chemnitz) war dagegen bereits am Mittwoch früh gescheitert. Topfavoriten sind die beiden Niederländer Jeffrey Hoogland und Harrie Lavreysen.

Hinze verpasst Finale

Dreifach-Weltmeisterin Emma Hinze hat indes das Finale verpasst. Die 23-Jährige aus Cottbus schied als Sechste in ihrem Halbfinal-Lauf aus. Damit ist keine deutsche Fahrerin im Finale vertreten. Teamkollegin Lea Sophie Friedrich (Dassow) war bereits im Viertelfinale ausgeschieden.

Hinze hatte bei der WM 2020 in Berlin überlegen den WM-Titel gewonnen. Im laufenden Olympia-Wettbewerb kam sie aber nicht auf Touren. Die erste Runde am Mittwoch meisterte sie erst über den Hoffnungslauf. Im Viertelfinale reichte nach einem Sturz ihrer Rivalinnen Laurine van Riessen (Niederlande) und Katy Marchant (Großbritannien) Platz vier zum Weiterkommen.

Kluge auf Platz 13

Radprofi Roger Kluge liegt bei den olympischen Bahn-Wettbewerben im Omnium zur Halbzeit auf Platz 13. Der viermalige Olympia-Teilnehmer startete in Izu zum Auftakt des Mehrkampfes mit einem zwölften Platz im Scratch-Rennen. Beim Temporennen reichte es anschließend zu Platz elf, so dass er auf insgesamt 38 Zähler kommt. In Führung liegt der Niederländer Jan Willem van Schip mit 76 Punkten. Als letzte Disziplinen folgen noch das Ausscheidungsfahren und das Punktefahren.

Kluges Hauptaugenmerk liegt bei den Sommerspielen auf dem Madison-Wettbewerb mit Theo Reinhardt am Samstag. Das Duo hatte in den vergangenen Jahren in dieser Disziplin bei der WM zweimal den Titel und einmal Bronze geholt. Allerdings verlief die Vorbereitung für Kluge nicht optimal. Der 35-Jährige musste nach einem Sturz bei der Tour de France mit einer Rückenverletzung aufgeben und rund eine Woche pausieren.

