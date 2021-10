Olympiakos Piräus - Eintracht Frankfurt in der Europa League: So sehen Sie das Spiel im TV oder Stream

Olympiakos Piräus und Eintracht Frankfurt treffen am 4. November in der Europa League aufeinander. Alle Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream sowie einen Live-Ticker gibt es hier.

Am vierten Spieltag der Europa League-Gruppenphase spielen Anfang November Olympiakos Piräus und Eintracht Frankfurt gegeneinander. Beim Hinspiel am 21. Oktober konnte sich die Eintracht zuhause souverän mit 3:1 (2:1) durchsetzen und ist somit aktuell Gruppenerster. "Wenn wir weiter so auftreten, warum sollen wir nicht vom Gruppensieg sprechen", sagte Torhüter Kevin Trapp nach dem Spiel. Neben dem griechischen Rekordmeister aus Piräus zählen auch Fenerbahçe Istanbul und Royal Antwerpen zu den Gegner von Frankfurt in Gruppe D.

Hier in diesem Artikel verraten wir alles zur Übertragung von Olympiakos Piräus vs. Eintracht Frankfurt live im TV und Stream. Läuft die Partie der UEFA Europa League im Free-TV? Weiter unten finden sie außerdem einen Live-Ticker und alle Infos zu Datum, Uhrzeit, Sender und zur bisherigen Bilanz der beiden Vereine.

Olympiakos Piräus - Eintracht Frankfurt in der Europa League: Datum und Uhrzeit für den Anstoß

Das Spiel zwischen Piräus und Frankfurt am vierten Spieltag der Europa League findet am 4. November 2021 statt. Anstoß ist an diesem Termin um 18.45 Uhr.

Video: SID

Piräus gegen Frankfurt: Übertragung live im TV und Online-Stream - Free-TV?

Die Spiele der Europa League 2021/22 werden exklusiv von der Mediengruppe RTL übertragen - entweder im Free-TV auf RTL oder Nitro - oder im Online-Stream beim Videoportal RTL+, das bisher TVNow hieß. Olympiakos Piräus gegen Eintracht Frankfurt wird nur im kostenpflichtigen Stream zu sehen sein.

Hier gibt es eine Übersicht mit allen wichtigen Infos zum Spiel:

Lesen Sie dazu auch

Spiel: Olympiakos Piräus - Eintracht Frankfurt , Gruppenphase der Europa League 2021/22

- , Gruppenphase der 2021/22 Datum: Donnerstag, 4. November 2021

Donnerstag, 4. November 2021 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Karaiskakis-Stadion, Piräus

Karaiskakis-Stadion, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: RTL +

Liveticker zur EL 2021/22: Spielplan, Spielstand, Ergebnisse, Aufstellung, Tabelle

Sie haben keine Zeit, das Spiel zwischen Piräus und Frankfurt live im Stream zu verfolgen? Dann nutzen Sie doch unseren Liveticker, um dennoch immer auf dem Laufenden zu bleiben: Ergebnisse, Tabellenplatzierung und Punkte. Wer zieht ins Europa League Finale in Sevilla ein, wie ist der aktuelle Stand?

Unser Datencenter versorgt Sie mit allen Infos rund um die Europa League 2021/22. Dort finden Sie unter anderem einen Überblick über alle Spieltermine, den aktuellen Spielstand aller Partien und im Nachhinein natürlich auch die Ergebnisse.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

UEFA Europa League: Wer überträgt die Spiele in der Saison 2021/22?

Alle Partien der Europa League sind in der diesjährigen Saison entweder auf RTL, RTL Nitro oder beim Streaming-Anbieter RTL+ zu sehen. Die Mediengruppe hat sich alle Free-TV und Pay-TV-Rechte der Europa League und der Europa Conference League für drei Jahre gesichert.

Im Free-TV auf RTL oder RTL Nitro gibt es pro Spieltag ein Spiel zu sehen. Auf RTL+ kann man pro Spieltag bis zu acht Spiele aus der Europa League (und auch der Conference League) in voller Länge live verfolgen.

RTL+ kostet laut Anbieter als "Premium"-Paket monatlich 4,99 Euro und ist jederzeit monatlich kündbar. Neukunden haben zudem die Gelegenheit, den Dienst 30 Tage lang kostenlos auszuprobieren. Einen Gratis-Stream bietet die RTL-Gruppe für die Europa League nicht an.

Olympiakos Piräus - Eintracht Frankfurt: Bilanz und Infos

Genau ein Mal haben Olympiakos Piräus und Eintracht Frankfurt laut dem Fußballportal fußballdaten.de bisher gegeneinander gespielt - es war das oben beschriebene Hinspiel in der diesjährigen Europa League Saison 2021/22.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

(AZ)