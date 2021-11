Olympische Winterspiele 2022

vor 31 Min.

Olympische Winterspiele 2022: Medaillenspiegel

Der Kajak-Vierer holte in Tokio Gold. Wer kann bei den Olympischen Winterspielen in Peking eine Medaille erreichen? Alle Infos in unserem Medaillenspiegel

Sehen Sie im Medaillenspiegel, welche Nationen in welchen Disziplinen Medaillen bei Olympia 2022 in Peking holen. Wie schlagen sich die deutschen Sportlerinnen und Sportler? Welches Team führt die Tabelle an? Das erfahren Sie hier.