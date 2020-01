vor 46 Min.

Operation Aderlass: Jetzt steht Kronzeuge Johannes Dürr vor Gericht

Der österreichische Ex-Langläufer Johannes Dürr steht wegen Dopings vor Gericht. Er hatte selbst gedopt und andere Sportler vermittelt. Muss er dafür sogar in Haft?

Ab heute muss sich der ehemalige österreichische Langläufer Johannes Dürr in Innsbruck vor Gericht verantworten. Ihm wird gewerbsmäßiger schwerer Sportbetrug vorgeworfen. Dürr hatte mit seinen Hinweisen im vergangenen Jahr die "Operation Aderlass" angestoßen. Durch seine Aussagen ist den Ermittlern bei der Nordischen-Ski WM in Seefeld im Februar 2019 ein Ermittlungserfolg im Kampf gegen Doping gelungen.

Bei Durchsuchungen während der WM konnten die Ermittler fünf Sportler des Dopings überführen, den österreichischen Langläufer Max Hauke erwischten die Ermittler auf frischer Tat beim Dopen mit Eigenblut - er hatte noch die Spritze im Arm.

Doping-Ermittler: Dürr soll andere Sportler an einen Mediziner vermittelt haben

Johannes Dürr war bereits 2014 bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi des Dopings überführt und gesperrt worden. Seine Aussagen führten schließlich auch zum Erfurter Sportarzt Mark S., der ein Dopingnetzwerk aufgebaut hatte und über 20 Sportler aus verschiedenen Sportarten beim Doping mit Eigenblut unterstützt hatte.

Bei ihm hatten die Ermittler in einem Kühlschrank 40 Beutel mit dem Blut der Sportler gefunden, den Kühlschrank hatte ihm Dürr überlassen. Dürr soll auch Wachstumshormone von dem Mediziner bekommen haben, die er an andere Sportler weitergegeben haben soll, so die Anklage. Außerdem soll Dürr andere Sportler an den Erfurter Arzt vermittelt haben. Deutsche Wintersportler sollen nicht zu den Kunden des Erfurter Arztes gehört haben.

Prozess gegen Ex-Langläufer Johannes Dürr: So funktioniert Doping mit Eigenblut

Beim Doping mit Eigenblut wird dem Sportler ein Liter Blut abgenommen. Der Blutverlust regt den Körper dazu an, neue rote Blutkörperchen zu bilden. Wenn sich die Werte nach einigen Wochen wieder normalisiert haben, wird dem Sportler das abgenommene Blut wieder zugeführt.

Dadurch steigt die Zahl der Blutkörperchen. Dieses durch den Welt-Anti-Doping-Code verbotene Verfahren wirkt vor allem bei Ausdauersportarten. (dolli)

