vor 21 Min.

Oral-Phase vorbei

Trainer geht nach Abstieg

Den Neuaufbau des FC Ingolstadt nach dem krachenden Absturz in die 3. Liga wird Tomas Oral nicht mitmachen. „Für mich ist das hier beendet. Der Verein braucht neue Leute“, zitiert der Donaukurier den Trainer nach dem von Entsetzen, Fassungslosigkeit und totaler Leere begleiteten Totalschaden. „Dass wir die Relegation erreicht haben, war ein Wunder. Dass wir sie dann so vergeigen, ist bitter“, schimpfte Vorstandsboss Peter Jackwerth nach dem dramatischen 2:3 (1:3) im Rückspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden, dessen Spieler und Fans im Aufstiegsrausch den immer gleichen Schlachtruf skandierten: „Nie mehr dritte Liga, nie mehr, nie mehr!“

Dritte Liga. Das ist jetzt die Realität für den FCI, der noch vor drei Jahren unter Trainer Ralph Hasenhüttl seine erste Saison in der Bundesliga auf Tabellenplatz elf abschloss. Der Österreicher zog weiter zu RB Leipzig. Und in Ingolstadt wurde sein Erbe in drei Jahren durchgebracht. Bundesliga-Abstieg 2017, Zweitliga-Abstieg 2019 – und alles selbst verschuldet. „Das Endresultat ist das Produkt der gesamten Saison“, resümierte Mittelfeldspieler Marcel Gaus. (dpa)

