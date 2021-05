Zeitplan und Übertragung: Die Infos zum Golf-Turnier "PGA Championship" 2021

Das Major-Golfturnier PGA Championship findet aktuell auf dem Kiawah Island Golf Resort in den USA statt. Hier erhalten Sie alle wichtigen Infos.

PGA Championship U.S. 2021: Um die "Wanamaker Trophy" spielen die Teilnehmer des Major-Turniers PGA Championship 2021 in den USA. Das Golfturnier ist Teil der sogenannten European Tour und findet vom 20.05.2021 bis zum 23.05.2021 traditionell in den USA statt, dieses Jahr im The Ocean Course, Kiawah Island. Aktuelle Infos zu den Turnierergebnissen des Major-Turniers, zu Terminen, zu TV-Zeiten und Übertragung im Live-Stream oder Free-TV, finden Sie hier.

Weitere Infos zu den Major Turnieren:

Das zweitjüngste der vier Major-Turniere im Golf wurde erstmals 1916 im Siwanoy Country Club bei New York ausgerichtet. Veranstalter der PGA Championship ist die Professional Golfers Association, die das Turnier jährlich, als zweites Major nach dem Masters Tournament im April, auf Golfplätzen in den USA austrägt. Jack Nicklaus oder Tiger Woods konnten bei der PGA Championship als Sieger hervorgehen, auch Martin Kaymer gewann die Wanamaker Trophy bereits.

Golfturnier PGA Championship 21: Termin, Datum, Turnierergebnisse

Die PGA Championship finden dieses Jahr als zweites Major-Turnier im Mai 2021 statt. Vergangenes Jahr musste das Turnier aufgrund des Corona-Virus verschoben werden.

Was : PGA Championship 21

: 21 Wo : The Ocean Course, Kiawah Island , USA

: The Ocean Course, , Wann: 20. Mai bis 23. Mai 2021

Golf – PGA Championship 21: Heute live im Free-TV und Live-Stream?

Die PGA Tour inklusive PGA Championship wird 2021 von Sky Deutschland übertragen. Fans können das US-Turnier auf Sky Sport 1 und Sport 2 verfolgen. Der Münchner Sender hat sich die Rechte an der US Tour und der European Tour gesichert und zeigt die vier Majors exklusiv live und in HD. Die Vereinbarung mit Discovery umfasst zudem Internet-, IPTV- und Mobilrechte der PGA Tour für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

PGA Championship 21: Die TV-Termine des Golfturniers

Sky Deutschland überträgt die PGA Championship 2021 live im Fernsehen. Die genauen Termine und Uhrzeiten finden Sie hier.

Datum Uhrzeit Sender 20. Mai 2021 19.00 bis 01.00 Uhr Sky 21. Mai 2021 19.00 bis 01.00 Uhr Sky 22. Mai 2021 19.00 bis 01.00 Uhr Sky

Die Trophäe der PGA Championship: Die Wanamaker Trophy

Die Wanamaker Trophy ist der Pokal der PGA Championship. Nach Rodman Wanamaker benannt, der bei der Gründung des Golfturniers eine gewichtige Rolle spielte, kursiert eine abenteuerliche Geschichte um den 13 Kilo schweren Pokal. Der Wanderpokal soll für drei Jahre verschwunden gewesen sein. 1930 sei er in einem Keller wieder aufgetaucht. Inzwischen wird dem Sieger jährlich ein Duplikat verliehen. Das Original hat einen sicheren Platz im PGA Museum gefunden.

Zeitverschiebung und Zeitunterschied: PGA Championship im Golf

Zwischen Deutschland und San Francisco in Kalifornien liegen 9 Stunden Zeitunterschied. Um 10 Uhr Vormittags in Kalifornien ist es in Deutschland 19 Uhr am Abend.

Majors Turnier PGA Championship: Die bisherigen Sieger

Die Gewinner des Major Turniers der vergangenen Jahre sind im Folgenden gelistet. Die Bestleistung in Sachen Gesamtanschlagzahl mit 265 hat David Toms 2001 gesetzt, häufigste Sieger mit 5 Siegen sind Walter Hagen sowie Jack Nicklaus.

Spieler Land Jahre Collin Morikawa USA 2020 Brooks Koepka USA 2018, 2019 Justin Thomas USA 2017 Jimmy Walker USA 2016 Jason Day Australien 2015 Rory Mcllroy Nordirland 2012, 2014 Jason Dufner USA 2013 Keegan Bradley USA 2011 Martin Kaymer Deutschland 2010 Yang Yong-eun Südkorea 2009 Pádraig Harrington Irland 2008 Tiger Woods USA 1999, 2000, 2006, 2007 Phil Mickelson USA 2005 Vijay Singh Fidschi 1998, 2004 Shaun Micheel USA 2003 Rich Beem USA 2002 David Toms USA 2001 Davis Love III USA 1997 Mark Brooks USA 1996 Steve Elkington Australien 1995

