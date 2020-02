06:52 Uhr

PSG - Borussia Dortmund (BVB) im Live-TV und Stream - Rückspiel-Übertragung auf Sky oder DAZN?

Wann spielt der BVB im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League auswärts gegen PSG? Hier die Infos im Überblick:

Wer: Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund

- Wann: Mittwoch, 11.3.20, 21 Uhr

Wo: Signal Iduna Park , Dortmund

, Live: im TV und Stream über Sky

Hier die Infos zu den anderen Spielen der deutschen Vereine:

Champions League live im TV und Stream - PSG gegen BVB live: Termine und der Spielplan

Hier finden Sie alle Termine und den Spielplan von Borussia Dortmund in der Champions League Saison 2019/2020:

17. September, 21 Uhr: BVB - FC Barcelona , live auf Sky

- , live auf Sky 2. Oktober, 18.55 Uhr: Slavia Prag - Borussia Dortmund , live auf Sky

- , live auf Sky 23. Oktober, 21 Uhr: Inter Mailand - BVB , live auf Sky

- , live auf Sky 5. November, 21 Uhr: BVB - Inter Mailand , live auf DAZN

- , live auf 27. November, 21 Uhr: FC Barcelona - Borussia Dortmund , live auf Sky

- , live auf Sky 10. Dezember, 21 Uhr: BVB - Slavia Prag , live auf DAZN

- , live auf 18.02.2020, 21 Uhr: BVB - Paris Saint-Germain , live auf DAZN

- , live auf 11.03.2020, 21 Uhr: Paris Saint-Germain - BVB , live auf Sky

BVB in der CL: Termine für Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale

Hier finden Sie nach der Gruppen-Phase alle anstehenden Termine und den Spielplan von Borussia Dortmund in der CL-Saison 2019/20 vom Achtelfinale über Viertelfinale und Halbfinale bis zum Finale:

Achtelfinale, Hinspiel: 18. Februar

Achtelfinale, Rückspiel : 11. März

: 11. März Viertelfinale, Hinspiele: 7./8. April

Viertelfinale, Rückspiele : 14./15. April

: 14./15. April Halbfinale, Hinspiele: 28./29. April

Halbfinale, Rückspiele : 5./6. Mai

: 5./6. Mai Finale: 30. Mai

Champions League 2019/20 heute live: TV-Rechte und Sender - Sky oder DAZN?

Die TV-Rechte an der Champions League liegen auch 2019/2020 bei den beiden Pay-TV-Sendern Sky (SkyGo) und DAZN . Und vor jedem Spiel fragen sich die Fans, zeigt Sky oder DAZN die Partie des Lieblingsclubs, in diesem Fall Borussia Dortmund (BVB). Grundlage bildet ein kompliziertes Picking-System, das Sie aber nicht kennen müssen. Hier erfahren Sie immer direkt und schnell, wo und wie Borussia Dortmund in der Champions League live in TV, Fernsehen und Stream gesehen werden kann und ob Sky oder DAZN sendet. Eine Übertragung, die kostenlos, gratis und umsonst ohne Anmeldung funktioniert, gibt es nicht. Auch ein Gratis-Stream wird nicht geboten, jedenfalls auf legale Weise.

