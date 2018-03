17:55 Uhr

Paralympics 2018 live im TV und Stream: Zeitplan mit Zeitverschiebung Sport

Die Paralympics 2018 werden vom 9. bis 18. März live im TV und Stream übertragen. Alle Infos zu Übertragungen, Zeitplan und Zeitverschiebung lesen Sie hier.

Seit Freitag, 9. März, und bis Sonntag, 18. März, stehen die Paralympics an: In Pyeongchang, wo vom 9. bis 25. Februar bereits die Olympischen Spiele stattfanden, treten nun die Sportler mit Behinderung um Medaillen an. Dabei gelten im Vergleich zu Olympia etwas andere Rahmenbedingungen: Mit neun Tagen sind die Paralympics etwas kürzer - und auch bei der Übertragung im TV gelten andere Regeln.

Denn während bei Olympia nahezu jede Entscheidung bei Eurosport zu sehen war, ist der Sportsender aus München bei den Paralympics komplett außen vor und besitzt keine Rechte an der Übertragung. Dafür übertragen abwechselnd ARD und ZDF die Spiele - sowohl im Free-TV als auch im Live-Stream.

Die Zeitverschiebung nach Südkorea beträgt übrigens +8 Stunden. Das bedeutet: 14 Uhr deutscher Zeit entspricht 22 Uhr südkoreanischer Zeit.

Paralympics 2018: Live im TV und Stream

Der Live-Stream der ARD ist hier zu erreichen. Wer die Spiele über sein Smartphone ansehen möchte, kann das über die Sportschau-App tun, auch diese bietet einen Streamingdienst an. Der Download ist für Android-Nutzer hier zu erreichen, Apple-Nutzer können sich die App hier herunterladen. Das ZDF hat die Seite https://paralympics.zdf.de/ eingerichtet, in der Live-Streams und weitere Infos zu sehen sind.

Der Live-Stream des ZDF ist hier zu finden. Für Smartphones und Tabletts bietet der Sender zudem eine Übertragung über die "ZDF Mediathek" an. Die App gibt es für Android hier zum Download, zur Version für das Apple-Betriebssystem iOS geht es hier.

Paralympics 2018: Der Zeitplan

Freitag, 9.3.

11:50 – 14:00 Uhr, ZDF: Paralympics live – Die Eröffnungsfeier

Samstag, 10.3.

00:25 – 7:00/9:00 Uhr, ZDF: Medaillenentscheidungen im Ski Alpin (Abfahrt Frauen und Männer) und Biathlon (Frauen 6 km, Männer 7,5 km in der sitzenden Konkurrenz)

15:00 - 16:10 Uhr, ZDF: Paralympics extra mit den Höhepunkten des Tages

Sonntag, 11.03.

00:25 - 06:30/9:00 Uhr, ZDF live: Medaillenentscheidungen im Ski Alpin (Super-G Frauen und Männer) und im Ski-Langlauf (Frauen 12 km, Männer 15 km)

12:30 - 13:30 Uhr, ZDF: Paralympics extra mit den Höhepunkten des Tages

Montag, 12.03.

01:55 - 8:00/9:00 Uhr, ZDF: live mit Medaillenentscheidungen im Ski-Langlauf (Frauen 15 km, Männer 20 km) und Snowboard Cross (Männer und Frauen)

12:10 - 13:00 Uhr, ZDF: Paralympics extra mit den Höhepunkten des Tages

Dienstag, 13.03.

01:25 - 9:00 Uhr, ZDF live: Medaillenentscheidungen im Ski Alpin (Super Kombination) und Biathlon (Frauen 10 km und Männer 12,5 km)

15:00 - 15:50 Uhr, ZDF: Paralympics extra

16:35 - 16:45 Uhr ZDF: Paralympics extra

Mittwoch, 14.03

02:05 - 5:30 Uhr sowie 9:00 - 10:15 Uhr: ARD live: Medaillenentscheidungen im Ski Alpin (Slalom der Männer) und Ski-Langlauf (Sprint, klassisch)

11:30 - 11:55 Uhr, ARD: Paralympics Highlights

13:00 - 13:20 Uhr, ARD: Paralympics Highlights

16:45 - 17:00 Uhr, ARD: Paralympics Highlights

Donnerstag, 15.03.

1:50 - 7:00 Uhr und 9:55 - 10:20 Uhr, ARD live: Medaillenentscheidungen im Ski Alpin (Slalom der Frauen)

11:35 - 11:50 Uhr, ARD: Paralympics Highlights

14:05 - 14:30 Uhr ARD: Paralympics Highlights 1

16:15 - 16:45 Uhr ARD: Paralympics Highlights

Freitag, 16.03.

2:05 - 5:30 Uhr, ARD live: Medaillenentscheidungen im Biathlon (Frauen 12,5 km, Männer 15 km) und Snowboard (Slalom)

11:15 - 12:15 Uhr, ARD: Paralympics Highlights

Samstag, 17.03.

2:50 - 7:00 Uhr, ARD live: Medaillenentscheidungen im Ski Alpin (Riesenslalom der Männer), Langlauf (diverse Entscheidungen), Schlitten-Eishockey (Spiel um Platz drei) und Rollstuhlcurling

9:00 - 9:35, ARD: Paralympics Highlights

16:00 - 16:15 Uhr, ARD: Paralympics Highlights

Sonntag, 18.03.

1:30 - 7:00 Uhr, ARD live: Medaillenentscheidungen im Ski Alpin (Riesenslalom der Frauen), Ski-Langlauf (Staffel-Wettbewerbe) und Schlitten-Eishockey (Finale)

9:00 - 9:35 Uhr, ARD: Paralympics Highlights

11:20 - 11:40 Uhr, ARD: Paralympics Highlights

12 Uhr - 14 Uhr, ARD und ONE live: Abschlussfeier live

17:15 - 17:30 Uhr, ARD: Paralympics Highlights

Themen Folgen