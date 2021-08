Zeitplan zu den Paralympics 2021: Termine der Wettkämpfe

Die Paralympics 2021 werden noch bis zum 5. September ausgetragen. Den aktuellen Zeitplan für die Wettkämpfe, Termine und Zeiten finden Sie hier.

Die XVI. Paralympischen Sommerspiele 2021 finden bis zum 5. September 2021 in Tokio statt. Insgesamt treten die Athleten und Athletinnen in 22 Sportarten an 21 Austragungsorten an. Tokio trägt bereits zum zweiten Mal nach 1964 die Paralympics aus. Alle weiteren Infos zum aktuellen Wettkampfplan und den Veranstaltungen erhalten Sie hier.

Wettkampfplan und Termine: Teilnehmer Paralympics 2021

Der bestehende Wettkampfplan für die Paralympics 2021 wurde im November 2020 veröffentlicht. Es finden 540 Wettbewerbe statt, alle Zeiten und Daten in der Tabelle entsprechen Japan Standard Time. Es wird davon ausgegangen, dass um die 4.300 Sportler und Sportlerinnen starten, so hoch war die Teilnehmerzahl 2016 in Rio de Janeiro. Der Deutsche Behindertensportverband entsendet rund 150 SportlerInnen.

Wettkampf

Datum Qualifikation Datum Finalentscheidung Entscheidungen Eröffnungsveranstaltung





5er-Fußball 29.08., 02.09. 04.09. 2 Badminton 01.-05.09. 04. und 05.09. 28 Boccia 28.08., 31.08., 02.09. 01. und 04.09. 14 Bogenschießen 27.08 28.-31.08. und 02.-04.09. 18 Goalball 25.08.-02.09. 03.09. 4 Judo

27.-29.08. 26 Leichtathletik

27.08.-04.09. 168 Parakanu 02.09. 03. und 04.09. 9 Pararudern 27. und 28.08. 29.08. 4 Paratriathlon

27.-29.08. 8 Powerliftung

26.-30.08. 20 Radsport / Straße

31.08.-03.09. 34 Radsport / Bahn

25.-28.08. 28 Reiten 28.08. 26./27.08. und 29./30.08 11 Rollstuhlbasketball 25.08.-03.09. 04. und 05.09. 4 Rollstuhlfechten

25.-29.08. 32 Rollstuhlrugby 25.-28.08. 29.08. 2 Rollstuhltennis 27.-31.08. 01.-04.09. 12 Schießen

30.08.-05.09. 13 Schwimmen

25.08.-03.09. 146 Sitzvolleyball 27.08.-03.09. 04. und 05.09. 4 Taekwondo

02.-04.09. 12 Tischtennis 25./27.08. und 31.08./01.09. 28.-30.08. und 02.-03.09. 62

Neue Sportarten sind 2021 Badminton und Taekwondo, dafür wurden Segeln und 7er-Fußball gestrichen. Es wird demnach nur ein Blindenfußball-Turnier 5 gegen 5 ausgetragen.

Paralympics 2021 live im Free-TV und Live-Stream

Die Paralympics werden von den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern ARD und ZDF übertragen, die die Rechte für die Paralympics in Tokio halten. Fans können die Wettkämpfe also live und kostenlos im Free-TV auf ARD/ZDF verfolgen. Das Internationale Paralympische Komitee plant 2021 Wettkämpfe in 26 Disziplinen aus 14 Sportarten zu übertragen. In Rio de Janeiro wurden nur von 12 Disziplinen Live-Bilder zur Verfügung gestellt. Auch im Live-Stream sind die Wettkämpfe aus Tokio zu verfolgen. Fans können erstmals 2021 Wettkämpfe im Rudern, Reiten oder Bogenschießen, außerdem Ausschnitte des Bogenschießens oder Schießens verfolgen. 2016 sollen 4,1 Milliarden Zuschauer die Paralympics verfolgt haben.

Wettkampfstätten, Stadien und Hymne: Paralympics 2021

Bei den Paralympics 2021 treten die Athleten und Athletinnen in folgenden Stadien, die in einem engen 8-km-Radius angelegt sind, an. In der Heritage Zone befindet sich das Olympiastadion, das auch für die Eröffnungs- und Abschlussfeier Veranstaltungsort sein wird, zudem das Nippon Budokon Stadion für Judo, das Tokyo Taiikukan für Tischtennis, die Nationale Sporthalle Yoyogi für Badminton und Rollstuhlrugby und das Tokyo International Forum für den 5.000-Meter-Lauf und das Powerlifting.

In der Tokyo Bay-Zone findet Rollstuhltennis im Ariake Tennis Park statt, Bogenschießen im Dream Island Archery Park, Reiten im Dream Island Stadium, der Radsport Straße sowie der Paratriathlon im Odaiba Marine Park, Schwimmen im Olympic Aquatics Centre, Pararudern und Parakanu im Sea Forest Waterway, 5er-Fußball im Seaside Park Stadium und Rollstuhlbasketball in der Ariake Arena.

Dieses Jahr läuft das deutsche Paralympics-Team unter dem Song "Ich will" von Rammstein auf. Als offizielle Paralympics-Hymne 2021 wird das Lied nicht nur im offiziellen Trailer der Spiele verwendet, sondern soll unter dem Hashtag #MeinWeg auch in weiteren Videos zu den verschiedenen Wettkampfdisziplinen zu hören sein.

