Paris Marathon 2020: Termin, Stecke, Anmeldung & Live-TV

Der Marathon von Paris 2020 steht an. Wir nennen Termin, Datum, Uhrzeit, Strecke, Start und Ziel und verraten alles zur Anmeldung. Wie sieht es mit dem Corona-Virus aus und gibt es den Marathon live in TV, Fernsehen und Stream?

Der Internationale Marathon von Paris (französisch: Marathon International de Paris) ist ein alljährlich stattfindender Marathon, der von den Champs-Élysées in Richtung Place de la Concorde und weiter durch die Stadt bis zum Ziel in der Avenue de Foch verläuft. Neben dem Berlin-Marathon und dem London-Marathon gehört er zu den beliebtesten jährlichen Langstreckenlaufveranstaltungen in Europa - und auch weltweit.

Marathon von Paris: Findet er statt wegen des Corona-Virus?

Bislang wurde der Marathon von Paris 2020 nicht wegen des Corona-Virus abgesagt. Allerdings der Halbmarathon von Paris, der am 30. Februar hätte steigen sollen. Es gibt neue Vorschriften in Frankreich wegen Corona und sollte die Situation so bleiben wie Anfang März, dürfte der Marathon vom 5. April wohl abgesagt werden.

Paris Marathon 2020: Termin, Datum, Zeitplan und Uhrzeit

Termin: Der Marathon von Paris findet am 5. April 2020 statt. Der 5. April 2020 ist ein Montag. Startzeit für die Behinderten ist um 8:06 Uhr. Startzeit für die anderen Läufer ist um 8:09 Uhr.

Paris Marathon 2020: Strecke, Verlauf, Start und Ziel

Der Marathon verläuft vom Start auf den Champs-Élysées in Richtung Place de la Concorde und weiter durch die Stadt bis zum Ziel in der Avenue de Foch.

Paris Marathon live in TV, Fernsehen und Stream: Free-TV und Gratis-Stream?

Der Paris-Marathon wird auf France 3 Sur gestreamt und live ausgestrahlt. Außerdem überträgt Eurosport Frankreich den Marathon live auf dem Eurosport Player (Abonnement erforderlich). Wahrscheinlich überträgt auch watchathletics.com den Marathon online im Stream.

Paris Marathon 2020: Anmeldung

Anmeldung: Wer sich registrieren will, kann dies hier tun.

Weitere Infos zum Marathon in Paris

Fast 145 Nationalitäten und 60.000 Läufer kommen, um die berühmteste Langstreckendisziplin der Leichtathletik in Angriff zu nehmen. Im April bietet dieser Lauf durch Paris auf den Champs Elysées, im Bois de Vincennes und in Boulogne eine unvergleichliche Kulisse mit spektakulären Aussichten und Sehenswürdigkeiten entlang der gesamten Strecke.

Auch der Salon du Running an der Porte de Versailles, der drei Tage vor dem Marathon stattfindet, ist eine Gelegenheit, die sich Fans nicht entgehen lassen sollten. Hier treffen sich über 80.000 Besucher mit mehr als 200 Profis aus der Laufwelt.

