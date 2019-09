vor 47 Min.

Patzer in der Quali: Sideris Tasiadis droht WM- und Olympia-Aus

Der Augsburger Canadierfahrer leistet sich in der Qualifikation einen Riesenpatzer und hat nur noch im Hoffnungslauf eine Chance aufs Halbfinale.

Von Andrea Bogenreuther

Große Aufregung um den Augsburger Sideris Tasiadis bei der Kanuslalom-Weltmeisterschaft in Spanien. Die Nummer eins der Weltrangliste von Kanu Schwaben Augsburg war als großer Favorit in die morgendliche Qualifikation gegangen, doch nach einem Riesenpatzer an Tor 23, der mit 50 Strafsekunden belegt wurde, könnte ihm nun das WM-Aus drohen. Allerdings hat er am frühen Nachmittag noch die Chance, mit einem Platz unter den besten zehn im Hoffnungslauf noch das Semifinale zu erreichen.

Grund allen Übels: mit der bis dahin schnellsten Fahrzeit jagte Tasiadis zu früh über eine Walze und krachte mit seinem Boot direkt in eine Stange von Tor 23. Diese pendelte bei der Durchfahrt des Augsburgers so stark, dass die Kampfrichter dieses als „nicht korrekt durchfahren“ bewerteten und mit 50 Strafsekunden statt nur mit 2 für eine Berührung bewerteten.

Tasiadis rechnete nur mit zwei Strafsekunden - und war fassungslos

Tasiadis selbst war im Ziel fassungslos: „Ich habe meiner Meinung nach das Tor richtig durchfahren. Es war ein Fahrfehler von mir und natürlich habe ich die Stange berührt. Aber dafür gibt es doch nur 2 Strafsekunden“, versuchte er sich zu rechtfertigen. Doch die Kampfrichter waren anderer Meinung und ließen sich auch nach Videobeweis nicht mehr von ihrer Entscheidung abbringen.

Für Tasiadis steht nun viel auf dem Spiel. Sollte er es im Hoffnungslauf nicht unter die besten Zehn schaffen, ist nicht nur die WM vorzeitig für ihn zu Ende, sondern auch das Olympiaticket ist weg. Denn sein deutscher Konkurrent Franz Anton aus Leipzig hat als Zwölfter in der Qualifikation das Semifinale bereits sicher erreicht und würde sich so im Abschluss-Klassement vor Tasiadis setzen. Somit ginge der einzige Olympiaplatz im Canadier Einer de Männer an den Leipziger.

Doch Sideris Tasiadis, der dafür bekannt ist, unter Druck erst recht anzugreifen und gute Ergebnisse zu bringen, wird kämpfen. Darauf setzt auch Bundestrainer Michael Trummer für den Hoffnungslauf, der in La Seu d´Urgell um 12.30 Uhr beginnt.

Zum Auftakt der Kanuslalom-WM im spanischen La Seu d'Urgell belegten die Augsburger Sideris Tasiadis und Florian Breuer sowie Weltmeister Franz Anton (Leipzig) Platz acht. Video: Andrea Bogenreuther

