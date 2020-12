vor 16 Min.

Paukenschlag: Ausschluss des polnischen Teams löst heftige Reaktionen aus

Das gesamte polnische Team mit den Mitfavoriten Stoch und Kubacki ist vom Gesundheitsamt für das Springen in Oberstdorf gesperrt worden.

Von Thomas Weiß

Die Tournee-Veranstalter selbst sprachen von einem "Paukenschlag". Um kurz vor Zwölf am Montagmittag, also wenige Stunden vor Beginn der Qualifikation, informierte das Organisationskomitee in Oberstdorf darüber, dass die gesamte polnische Mannschaft für den Auftaktspringen der Vierschanzentournee ausgeschlossen wurde.

Einer ihrer Springer, Klemens Muranka, war am Sonntag beim obligatorischen PCR-Test positiv getestet worden. Daraufhin befragten Mitarbeiter des Gesundheitsamtes in Sonthofen den Infizierten und begutachteten am Montagvormittag auch das Mannschaftshotel der Polen in Obermaiselstein – wohl auch deshalb, weil im gleichen Haus auch die Teams aus Norwegen, der USA und Kanada untergebracht sind.

Das polnische Team soll zehn Stunden auf engstem Raum verbracht haben

Wenige Stunden später ließen die Behörden mitteilen, dass die komplette Mannschaft von Cheftrainer Michal Dolezal am Nachmittag nicht an die Schanze darf. Das Verbot traf neben Muranka ("Es tut mir leid, aber es ist passiert") auch Olympiasieger Kamil Stoch und Vorjahressieger Dawid Kubacki, die beide zu den Mitfavoriten der Tournee zählten, sowie Maciey Kot, Aleksander Zniszczol, Andrezej Stekala und der Weltcup-Vierte Piotr Zyla. Nach Recherchen unserer Zeitung war das Team am Sonntag wohl gemeinsam in einem Kleinbus von Polen ins Allgäu gefahren. Mehrere Quellen sprachen von einer zehnstündigen Fahrt – auf engstem Raum.

Die komplette polnische Skisprung-Nationalmannschaft, die angeblich mit sieben Athleten stundenlang in einem Kleinbus ins Allgäu gereist ist, wurde gesperrt. Bild: Ralf Lienert

In der offiziellen Behördensprache heißt das dann: "Murankas Teamkollegen waren zwar beim Test negativ, zählen allerdings zur Kontaktgruppe 1. Das bedeutet: Sie hatten entweder über 15 Minuten lang direkten Kontakt von Angesicht zu Angesicht oder waren über 30 Minuten lang gemeinsam in einem geschlossenen Raum oder auch Fahrzeug."

Florian Stern, der Generalsekretär des Auftaktspringens in Oberstdorf, sagte: "Zum Schutz aller anderer Athleten blieb dem Gesundheitsamt keine andere Wahl." Auch der Renndirektor des Internationalen Skiverbandes, der Italiener Sandro Pertile, meinte auf Nachfrage unserer Redaktion: "Die lokalen Behörden haben unser vollstes Vertrauen. Sie haben sich den Fall ganz genau angeschaut. Fakt ist, auch von den anderen polnischen Springern wäre ein Risiko ausgegangen." Natürlich sei es "schade und bedauerlich", dass mit den Polen eine große Skisprung-Nation nun in Oberstdorf nicht dabei sei, die Entscheidung sei allerdings alternativlos. "Es muss so sein", so Pertile.

Der Nachfolger von Walter Hofer wies ausdrücklich darauf hin, dass der Internationale Skiverband an der Entscheidung nicht mitgewirkt habe. Verschwörungstheorien, die auf einigen polnischen Internetseiten auftauchten, wonach die deutschen Behörden so Einfluss auf die Ergebnislisten ausüben würden, erteilte Pertile eine Absage. "Ich will das nicht kommentieren. Wir orientieren uns an den Fakten." Polens Sportdirektor, der ehemalige Skispringer Adam Malysz, befeuerte die Wut seiner skisprungverrückten Landsleute: "Noch vor zwei Tagen hatten wir einen Test, dort waren alle negativ. Es ist seltsam."

Vierschanzentournee: In Oberstdorf gibt es vier positive Fälle bei 765 Tests

Bei den Sondertests für alle Tournee-Teilnehmer in Oberstdorf wurden insgesamt 765 Rachen-Abstriche genommen. Vier fielen positiv aus. Auch wenn das einem Inzidenzwert von 523 entsprechen würde, sprach Dr. Jan Tauscher, Ressortleiter "Medizin" im Organisationskomitee, von einem "unterdurchschnittlichen Wert"– im Vergleich zu anderen Weltcup-Orten. Wie lange die Quarantäne für die polnischen Springer gilt, war bis Redaktionsschluss noch nicht entschieden. Bei weiteren negativen Tests könnten Stoch & Co. wieder in die Tournee einsteigen, hieß es. Die Hoffnungen auf einen Gesamtsieg sind allerdings seit gestern begraben.

