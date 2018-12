vor 19 Min.

Pavard zu Bayern-Interesse: "Weiß nicht, was passiert" Sport

VfB-Verteidiger Benjamin Pavard hat seine Zukunft und einen möglichen Wechsel zum FC Bayern offen gelassen.

"Ich fühle mich wohl. Was im Sommer passiert, weiß ich noch nicht", sagte der 22 Jahre alte Fußball-Weltmeister in Stuttgart und erklärte zu den Gerüchten über einen Transfer zum deutschen Rekordmeister nach dieser Saison: "Es ist schön, wenn man so was hört. Ich bin auf Stuttgart konzentriert und will so viele Punkte wie möglich holen." Auf die Nachfrage, wie groß die Chancen seien, dass er über diese Spielzeit hinaus beim VfB Stuttgart bleibe, ging er nicht direkt ein.

Auch Bayern-Präsident Uli Hoeneß hatte Anfang der Woche dementiert, dass der Wechsel des Franzosen zu den Münchnern bereits fix sein. Gleichzeitig hatte der 66-Jährige aber auch betont, dass Pavard ein Spieler sei, an dem die Münchner Interesse haben.

Pavards Vertrag beim VfB läuft bis 2021. Im kommenden Sommer kann der Abwehrspieler den schwäbischen Bundesligisten dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Millionen Euro verlassen. (dpa)

