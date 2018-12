vor 57 Min.

Peiffer & Co. Dauergäste auf dem Podest Sport

Während die deutschen Männer erfolgreich in den Weltcup gestartet sind, bleiben die Frauen ohne Laura Dahlmeier weit hinter den Erwartungen zurück

Die deutschen Biathlon-Männer sind Dauergäste auf dem Podest, für die Frauen läuft es ohne Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier so schlecht wie noch nie. Erstmals überhaupt steht das oftmals so erfolgsverwöhnte Damenteam nach zwei Weltcups ganz ohne Podiumsplatz da. Selbst mit der Staffel, zuvor seit fast drei Jahren immer auf dem Treppchen, reichte es in Hochfilzen am Sonntag nur zu Platz sieben.

Arnd Peiffer bescherte den starken Herren mit Rang zwei in der Verfolgung das nächste Erfolgserlebnis, ehe zum Abschluss auch die Staffel als Dritter überzeugen konnte. „Das gibt uns viel Selbstvertrauen“, sagte Peiffer zu den starken Leistungen der Männer. Nach Johannes Kühn und Benedikt Doll war der Harzer im fünften Individualrennen der Saison bereits der dritte Deutsche auf dem Stockerl. So eine starke Mannschaftsleistung in der Breite hatte es zum Auftakt seit 19 Jahren nicht mehr gegeben. „Wir können mehr als zufrieden sein“, sagte Peiffer: „Es gab Jahre, da hatten wir bis Weihnachten gar kein Podest, das kam schon oft vor.“

Dieses Negativergebnis droht nun erstmals den Frauen. Ein neunter Platz von Franziska Hildebrand in der Verfolgung war noch das beste Resultat im Pillerseetal, auch zum Auftakt in Pokljuka war eine Woche zuvor keine Skijägerin besser.

Mit einem guten Staffelrennen wollten sie sich zurückmelden, doch am Sonntag klappte das für Vanessa Hinz, Franziska Preuß, Karolin Horchler und Denise Herrmann nicht. „Das ist extrem bitter, mir tut das wahnsinnig leid“, sagte Preuß, die sich zwei Strafrunden leistete.

Über zwei Minuten betrug der Rückstand auf Italien, im Vorjahr hatte das Quartett an gleicher Stelle mit Schlussläuferin Dahlmeier WM-Gold gewonnen.

Wann die siebenmalige Weltmeisterin nach ihrer Pause in den Weltcup zurückkehrt, bleibt fraglich. Eventuell könnte die Bayerin schon am Freitag im Sprint in Nove Mesto starten, eine Entscheidung soll am Dienstag fallen. Der Zustand der 25-Jährigen bessert sich, mit den Ärzten müsse aber noch geklärt werden, wie es weitergeht.

Ohne die Ausnahmekönnerin schaffte es die Staffel erstmals seit Januar 2016 nicht auf das Weltcup-Podest. (dpa)

Themen Folgen