Pleite beim FC St. Pauli: HSV nur noch Tabellenvierter

Der Hamburger SV hat den Sprung zurück an die Tabellenspitze der 2.

Fußball-Bundesliga verpasst. Im Stadtderby beim FC St. Pauli musste sich der HSV 0:1 (0:0) geschlagen geben und geht nach der vierten sieglosen Begegnung in Serie nur als Tabellenvierter in das nächstes Spiel.

Daniel-Kofi Kyereh (88. Minute) sorgte für den fünften Sieg des Kiezclubs in Serie, der damit inoffizieller Hamburger Stadtmeister bleibt. Tim Leibold vom HSV sah nach einer Unsportlichkeit noch Rot (90.+5).

Nach einem Feuerwerk außerhalb der Arena vor dem Match erspielte sich der HSV rasch ein Übergewicht und hatte Pech, dass Sonny Kittel (1.) mit einem scharfen Freistoß und Gideon Jung (21.) per Kopf die Latte trafen. Danach fanden sich jedoch die Kiezkicker immer besser zurecht und kamen auch zu guten Einschusschancen. Guido Burgstaller scheiterte aus Nahdistanz am gut reagierenden Sven Ulreich (23.) und der auffällige Omar Marmoush verzog (29.).

Nach dem Wechsel hatte der HSV Glück, dass Referee Deniz Aytekin nach Zweikampf zwischen Jung und Zalazar seine Entscheidung auf Elfmeter zurücknahm (53.). Zuvor hatte Keeper Sven Ulreich eine Flanke nur nach vorn abgewehrt und der Video-Referee eingegriffen. Da Simon Teroddes HSV-Tor wegen Handspiels zurecht nicht zählte (64.) und auf der anderen Seite Ulreich gegen Burgstaller (69.) klärte, sah es lange nach einer gerechten Punkteteilung aus. Dann kam Kyereh.

Der FC St. Pauli, hat damit die inoffizielle Stadtmeisterschaft gewonnen (Hinspiel 2:2) und seine Rolle als Team der Stunde in der 2. Liga untermauert. Mit 15 Punkten aus sechs Spielen sind die Braun-Weißen, die in der Hinrunde auf Abstiegskurs waren, beste Rückrunden-Mannschaft. In der separaten Wertung hat der HSV im gleichen Zeitraum lediglich sechs Zähler geholt und findet sich auf Platz 14 wieder.

