Pleite für Woods

Der Masterssieger erhält bei der PGA-Championship eine Lehrstunde

Golf-Superstar Tiger Woods ist vier Wochen nach seinem triumphalen Comeback-Sieg beim Masters wieder in der Realität angekommen. Der 43 Jahre alte Kalifornier schied wie Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer bei der 101. PGA Championship nach dem zweiten Tag vorzeitig aus. Beide scheiterten beim zweiten Major-Turnier des Jahres auf dem Bethpage Black Course in der Nähe von New York mit jeweils 145 Schlägen um einen Schlag am Cut.

Es ist erst das neunte Mal in seiner langen Karriere, dass sich der 15-malige Major-Sieger nicht für die beiden entscheidenden Runden bei einem der vier Major-Turniere qualifizieren konnte. Der lange Zeit von Verletzungen und privaten Problemen geplagte Woods hatte nach seinem Erfolg beim Masters in Augusta eine vierwöchige Pause eingelegt und keine Turniere gespielt. Vor allem am zweiten Tag hatte Woods enorme Schwierigkeiten mit seinen langen Abschlägen. „Ich habe mich einfach nicht so bewegt, wie ich es brauchte. Es wird Tage und Wochen geben, in denen es einfach nicht funktioniert. Heute war einer dieser Tage“, gestand Woods.

Während der ersten beiden Turniertage bekam Woods von seinem Spielpartner Brooks Koepka sogar eine Lehrstunde erteilt. Titelverteidiger Koepka benötigte am Donnerstag und Freitag auf dem schweren Par-70-Kurs auf Long Island insgesamt 17 Schläge weniger als Woods. Koepka dominierte das mit elf Millionen Dollar dotierte Turnier von Beginn an. Nach einer überragenden 63er-Runde zum Auftakt spielte er am zweiten Tag eine starke 65er-Runde und baute mit insgesamt 128 Schlägen seine Führung aus. Wie Tiger Woods musste auch Martin Kaymer nach zwei Runden die Heimreise von der PGA Championship antreten. Nach einer schwachen 74er-Auftaktrunde verbesserte sich der 34-Jährige aus Mettmann am zweiten Tag mit einer 71, doch am Ende fehlte dem zweimaligen Major-Champion genau ein Schlag, um auch am Wochenende auf dem Bethpage Black Course in der Nähe von New York weiterspielen zu dürfen. 2010 hatte Kaymer bei der PGA Championship in Whistling Straits seinen ersten von bislang zwei Major-Titeln gewonnen.

Der 29 Jahre alte US-Amerikaner Koepka spielte am Samstag eine 70er-Runde und liegt mit 198 Schlägen klar an der Spitze. Der dreimalige Major-Sieger Koepka hat vor der Schlussrunde bereits sieben Schläge Vorsprung auf die Zweitplatzierten. Es ist der größte Vorsprung nach drei gespielten Runden in der Geschichte der PGA Championship. (dpa)

