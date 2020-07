vor 18 Min.

Plötzlich ein Star: Wie sich Robin Gosens auf Löws Notizblock spielte

Der 26-Jährige ist der einzige Deutsche in Italiens Mannschaft der Stunde – Atalanta Bergamo. Bald werden viele seinen Namen kennen.

Von Anton Schwankhart

Die Zeiten, in denen die besten deutschen Fußballprofis in Scharen über den Brenner zogen, sind lange vorbei. Heute kickt noch ein knappes halbes Dutzend Deutscher in Italiens Serie A, deren Namen allerdings überwiegend Eingeweihten bekannt sein dürften. So wie Robin Gosens. Dass es der 26-Jährige in diese Rubrik geschafft hat, ist indirekt Corona zuzuschreiben und Gosens' Klub Atalanta Bergamo.

Der Verteidiger ist der einzige Deutsche im Trikot von Bergamo, das im Frühjahr einer der Hotspots der Pandemie war, die in der Provinz 6000 Italienern das Leben gekostet hat. „Es ist an Traurigkeit nicht zu überbieten, was bei uns gerade passiert“, sagte Gosens damals. Inzwischen wird in Bergamo wieder über Fußball geredet. Atalanta sei Dank.

Das Team hat die Runde der letzten Acht in der Champions League erreicht, pendelt in der Serie A stetig zwischen den Plätzen zwei und drei und ist schon jetzt für die Königsklasse nächste Saison qualifiziert. Auch Gosens sei Dank. Der dynamische Außenverteidiger ist zwar kein Star in Bergamo, gehört aber zum Stammpersonal von Trainer Gasperini und hat in 75 Partien respektable 13 Treffer erzielt.

Eigentlich wollte Atalanta-Profi Robin Gosens Polizist werden

Geboren in Emmerich, aufgewachsen an der Grenze zu den Niederlanden, verpatzte er nach eigenen Worten ein Probetraining bei Borussia Dortmund. Während sich die Tür zur Bundesliga schloss, öffnete sich eine andere, nämlich die zur niederländischen Eredivisie. Gosens landete über Vitesse Arnheim für bescheidene 200.000 Euro bei Heracles Almelo.

Darf sich Hoffnungen auf die Nationalmannschaft machen: Robin Gosens. Bild: Bernd Thissen, dpa

Der Sohn eines niederländischen Vaters und einer deutschen Mutter, der auch einen niederländischen Pass besitzt, verließ Holland, als Atalanta Bergamo um ihn warb. Für weniger als eine Million Euro wechselte der Abiturient, der eigentlich Polizist werden wollte, in die Lombardei. Atalanta bekam dafür einen physisch starken, schnellen Linksverteidiger, der sich stetig mit seinen Aufgaben entwickelt. Einen bodenständigen Typen, dem die Heimat wichtig ist und der sich auch mit Dingen jenseits des Spielfelds beschäftigt. Dazu gehört auch sein Psychologiestudium an einer Fern-Uni.

Robin Gosens könnte bald für Nationalmannschaft berufen werden

Und eine Karriere in der Nationalmannschaft? Fragt sich in welcher. Gosens stehen im Fall des Falles die deutsche und die niederländische offen, da er noch für keinen der beiden Verbände gespielt hat. Seine Chancen, beim Neustart der DFB-Auswahl zu debütieren, sind angesichts der aktuellen Situation ausgezeichnet, zumal der Bundestrainer noch seine Idealbesetzung für den linken Außenposten sucht.

Mit der Entwicklung, die Atalanta und sein linker Außenverteidiger genommen haben, ist auch dessen Ablösesumme in die Höhe geschossen. Von 30 Millionen Euro ist inzwischen die Rede. Die Tage, in denen nur Eingeweihte Robin Gosens kennen, gehen zu Ende.

