07:10 Uhr

Pokal: Eintracht Frankfurt - Werder Bremen live im TV und Stream - Übertragung heute am 4.3. im Free-TV?

Eintracht Frankfurt - SV Werder Bremen heute live im Viertelfinale des DFB-Pokals 2020. Wann ist der Termin? Hier finden Sie Uhrzeit und Datum. Außerdem: Alle Infos zur Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream. Free-TV und Gratis-Stream auf ARD oder nur im Pay-TV?

Im Viertelfinale des DFB-Pokals 2020 trifft die Eintracht aus Frankfurt heute auf den SV Werder Bremen. Hier finden Sie Uhrzeit und Datum. Zudem: Alle Infos zur Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream. Free-TV und Gratis-Stream?

Eintracht Frankfurt und Werder Bremen sollten eigentlich schon drei Tage vor ihrem DFB-Pokal-Duell am 4.3.2020 in der Bundesliga aufeinandertreffen, das Spiel wurde aber verschoben.

DFB-Pokal 2020 heute: Frankfurt - Bremen live in TV & Stream: TV-Termin, Datum & Uhrzeit (Anstoß)

Welcher Sender überträgt Eintracht Frankfurt - SV Werder Bremen ? Wie sehe ich die Partie?

- ? Wie sehe ich die Partie? Wer? Eintracht Frankfurt - SV Werder Bremen , Viertelfinale DFB-Pokal

- , Viertelfinale DFB-Pokal Wann? Mittwoch, 4. März 2020, 20.45 Uhr (Anstoß)

Wo? Commerzbank-Arena , Frankfurt

, Live-TV? Live in TV, Fernsehen und Stream: Free-TV und Gratis-Stream in der ARD und im Pay-TV auf Sky

Werder Bremen - Eintracht Frankfurt live in TV, Fernsehen & Stream: Free-TV und Gratis-Stream?

Der DFB-Pokal wird von verschiedenen Sendern übertragen. Das Viertelfinale übertragen ARD, Sport1 und Sky live in TV, Fernsehen und Stream. Die Fans von der SGE und von SVW haben Glück, denn die Partie wird live im Free-TV und Gratis-Stream in der ARD gezeigt - und das kostenlos, umsonst und ohne Anmeldung. Zudem zeigt Sky (auch SkyGo) Frankfurt - Bremen live in TV und Stream. DAZN zeigt keinen DFB-Pokal live.

Werder Bremen - Eintracht Frankfurt live am 4.3.2020 mit Kevin Vogt

Werder Bremen musste zwei Wochen lang auf Kevin Vogt verzichten. Der im Winter aus Hoffenheim ausgeliehene Abwehrspieler ist allerdings für das Spiel gegen Frankfurt wohl wieder fit. Er hatte sich bei der 0:3-Niederlage in Leipzig "einen Einriss am Sehnenansatz der Beugemuskulatur des hinteren Oberschenkels am Knie" zugezogen, wie der Tabellenvorletzte der Fußball-Bundesliga nach einer MRT-Untersuchung mitteilte. Zunächst war eine noch schwerere Verletzung bei Vogt befürchtet worden. "Das Knie ist zum Glück stabil, im MRT ist kein Schaden am Bandapparat zu erkennen", sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt.

Themen folgen