09:49 Uhr

Pokal: FC Bayern - Eintracht Frankfurt live in TV & Stream: TV-Termin & Free-TV?

Serge Gnabry (r) vom FC Bayern München jubelt nach seinem Treffer zum 1:0. Pokal: FC Bayern - Eintracht Frankfurt live in TV & Stream: TV-Termin & Free-TV?

Im Halbfinale des DFB-Pokals 2020 trifft der FC Bayern München auf Eintracht Frankfurt. Wir verraten den TV-Termin und sagen, ob das Spiel live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream zu sehen ist. Free-TV und Gratis-Stream?

Die zweite Halbfinal-Partie lautet übrigens FC Saarbrücken gegen Bayer 04 Leverkusen. Die Spiele steigen am 21. und 22. April 2020. Welche Partie an welchem Abend ausgetragen wird, ist noch nicht final geklärt. Wir berichten zeitnah nach. Die beiden Sieger der Halbfinalpartien tragen am 23. Mai das Finale im Berliner Olympiastadion aus.

Mit dem Kracher FC Bayern - Eintracht Frankfurt kommt es zur Neuauflage des DFB-Pokal-Finals von 2018, welches Frankfurt mit 3:1 gewinnen konnte.

DFB-Pokal Halbfinale 2020: FC Bayern - Eintracht Frankfurt live in TV, Fernsehen & Stream: TV-Termin

Wer? FC Bayern München - Eintracht Frankfurt (DFB-Pokal Halbfinale 2020)

- (DFB-Pokal 2020) Wann? 21. oder 22. April 2020, 20.30 Uhr

Wo? Allianz-Arena in München

in Live? Live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream in der ARD (Free-TV, Gratis-Stream) und auf Sky / Sky Go (Pay-TV)

Pokal: FC Bayern München - Eintracht Frankfurt live in TV & Stream: TV-Rechte, Gratis-Stream und Free-TV?

Das Halbfinale im DFB-Pokal 2020 zwischen dem FCB und der SGE wird live in TV, Fernsehen und Stream zu sehen sein und zwar im Free-TV und Gratis-Stream in der ARD und im Pay-TV bei Sky bzw. SkyGo. DAZN und Sport1 zeigen kein DFB-Pokal-Spiel live in TV oder Stream. Somit können sich Fans auf Live-Fußball freuen, der ohne Anmeldung, umsonst und kostenlos zu sehen ist.

Flick sieht der Begegnung gegen Eintracht gelassen entgegen

Bayern-Coach Hansi Flick reagierte gelassen auf die Auslosung: "Wir sind froh, dass wir ein Heimspiel haben. Das haben wir uns gewünscht", sagte er. "Der Gegner ist sehr erfahren gerade im Pokal. Das ist eine Mannschaft, die Qualität hat. Das wird ein Pokal-Fight. Das Finale ist unser Ziel."

"Keine Frage: Das ist die schwerste aller möglichen Konstellationen", reagierte Sport-Vorstand Fredi Bobic auf das Los für die Eintracht. "Wir sind in einer absoluten Außenseiterrolle. Aber wir werden nichts herschenken und alles versuchen, um die Überraschung zu schaffen und unseren Traum vom Finale dennoch zu verwirklichen."

DFB-Pokal Halbfinale 2020: Findet es trotz Corona-Virus statt?

Noch ist nicht klar, ob das Halbfinale im DFB-Pokal 2020 wegen des Corona-Virus stattfinden kann. Denn nach der Empfehlung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern wegen Corona offensiver abzusagen, wächst auch der Druck auf die großen Profiligen des Landes. Das Corona-Virus sorgte unter anderem schon für ein Geisterspiel bei der Begegnung BVB - S04.

