Pokal: KSC - 1. FC Union Berlin live im TV und Stream: Übertragung im Free-TV?

Karlsruher SC - 1. FC Union Berlin live im TV und Stream: In der ersten Runde des DFB-Pokals treffen die beiden Vereine am 12. September 2020 aufeinander. Die Infos zur Übertragung.

Karlsruher SC - 1. FC Union Berlin live im TV und Stream: Die Begegnung findet im Rahmen des DFB-Pokals am 12.9.20 statt. Alle Infos zur Übertragung im Fernsehen und Stream haben wir hier für Sie. Gibt es die DFB-Pokal-Partie im Free-TV zu sehen? Die Antwort gibt es hier.

Im Rahmen des DFB-Pokals treffen Vereine fast aller deutschen Ligen aufeinander, was bedeutet, dass teilweise Regional-Liga-Clubs gegen Bundesligisten spielen. Bei der Partie am 12.9.2020, bei welcher der Karlsruher SC gegen den 1. FC Union Berlin spielt, ist der Klassenunterschied aber nicht ganz so ausgeprägt: Der Karlsruher FC spielt in der 2. Fußball-Bundesliga, Union Berlin in der 1. Bundesliga.

Läuft das Spiel Karlsruher SC - 1. FC Union Berlin live im Free-TV oder nur im Live-Stream bei DAZN oder Sky? Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung.

Karlsruher SC vs. 1. FC Union Berlin: Wo gibt es das Spiel live im TV, Fernsehen und Stream zu sehen?

Wann findet das Spiel zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Union Berlin statt? Die wichtigsten Fakten gibt es hier:

Wer: Karlsruher SC - 1. FC Union Berlin

- Wettbewerb : DFB-Pokal, 1. Hauptrunde

: DFB-Pokal, 1. Wann: Samstag, 12.09.2020, um 18.30 Uhr

Samstag, 12.09.2020, um 18.30 Uhr Wo : Wildparkstadion , Karlsruhe

: , Free-TV: keine Übertragung

keine Übertragung Pay-TV: Sky

Sky Stream: Sky Go

Obwohl der Verein finanziell angeschlagen ist, findet das DFB-Pokal-Spiel in Karlsruhe statt. Der Zusammenhalt ist groß: "Die ganze Mannschaft verzichtet dankenswerterweise für die gesamte Saison erneut auf zehn Prozent ihres Gehalts. Bei unseren Spielern ist die Corona-Krise nun definitiv angekommen", sagte Sportchef Oliver Kreuzer der Deutschen Presse-Agentur.

DFB-Pokal: Wo läuft das Spiel Karlsruher SC - 1. FC Union Berlin im Fernsehen? Gibt es eine Übertragung im Gratis-TV oder kostenlosen Stream?

Einzelne Spiele des DFB-Pokals werden im Free-TV und Gratis-Stream übertragen - die Partie Karlsruher SC - 1. FC Union Berlin ist aber nur im Pay-TV zu sehen. Bei Sky werden alle 63 Spiele des DFB-Pokal-Turniers live übertragen. Neben der Übertragung im Fernsehen gibt es auch die Möglichkeit die Partien im Stream über Sky Go anzusehen. Auf der Streaming-Plattform DAZN sind die Spiele des DFB-Pokals nicht zu sehen.

In der ersten Hauptrunde werden nur zwei Spiele im Free-TV übertragen, hier der Überblick:

Der Beginn der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals ist für den 22. Dezember geplant. Ab dem Achtel- und Viertelfinale im Februar und März werden die Partien häufiger im Free-TV zu sehen sein. Die Rechte teilten sich bisher die ARD und Sky - seit der Spielzeit 2019/20 sind auch die Axel Springer SE und Sport1 vertreten. (AZ)

