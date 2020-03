vor 17 Min.

Pokal: Leverkusen - Union Berlin live im TV und Stream - Übertragung im Free-TV?

Die Infos zum Pokal: Leverkusen - Union Berlin live in der Übertragung in TV, Fernsehen & Stream - Free-TV?

Im Viertelfinale des DFB-Pokals 2020 trifft Bayer 04 Leverkusen auf Union Berlin. Wann ist der Termin? Hier finden Sie Uhrzeit und Datum. Zudem: Alle Infos zur Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream. Free-TV und Gratis-Stream?

Union Berlin - Bayer 04 Leverkusen im Viertelfinale des DFB-Pokals 2020. Wann ist der Termin? Hier bekommen Sie Uhrzeit und Datum. Außerdem: Alle Infos zur Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream. Free-TV und Gratis-Stream auf ARD oder nur im Pay-TV?

Der Sportdirektor von Bayer 04 Leverkusen, Simon Rolfes, sagte zum Los: "Ein Heimspiel, das haben wir uns für das Viertelfinale gewünscht." Der Anspruch sei "klar: Wir wollen unbedingt ins Halbfinale". Kein Wunder dieses Ziel, spielt Bayer doch eine recht gute und solide Saison und schnuppert an den CL-Plätzen. Auch die Union aus Berlin spielt besser als von vielen Experten erwartet und steht in der Bundesliga stets auf einem guten und recht sicheren Platz im unteren Mittelfeld der Tabelle. Am 4. März ab 18.30 Uhr erfahren Fans, wer sich im Bundesliga-Duell des DFB-Pokals durchsetzt.

DFB-Pokal 2020: Bayer Leverkusen - Union Berlin live in TV & Stream: TV-Termin, Datum & Uhrzeit (Anstoß)

Welcher Sender überträgt Bayer Leverkusen gegen Union Berlin? Wie sehe ich die Partie?

Wer? Bayer 04 Leverkusen - Union Berlin , Viertelfinale DFB-Pokal

- , Viertelfinale DFB-Pokal Wann? Mittwoch, 4. März 2020, 18.30 Uhr (Anstoß)

Wo? BayArena , Leverkusen

, Live-TV? Live in TV, Fernsehen und Stream auf Sport1 (Free-TV und Gratis-Stream) und im Pay-TV auf Sky und bezahltem Stream auf SkyGo

Union Berlin bei Bayer 04 Leverkusen live in TV, Fernsehen & Stream: Free-TV und Gratis-Stream?

Der DFB-Pokal wird von verschiedenen Sendern übertragen. Das Viertelfinale übertragen ARD, Sport1 und Sky live in TV, Fernsehen und Stream. Die Fans von Bayer und Union haben Glück, wird die Partie doch live im Free-TV und Gratis-Stream auf Sport1 gezeigt - und das kostenlos, umsonst und ohne Anmeldung. Das Spiel zeigt auch Sky (auch SkyGo). Leverkusen - Berlin live in TV und Stream gibt es entsprechend auch nicht bei DAZN.

Leverkusen und Union Berlin mit schweren Aufgaben vor dem DFB-Pokal-Duell

Bevor Bayer 04 Leverkusen im Viertelfinale des DFB-Pokals auf Union trifft, muss die Werkself nach ihrem Sieg gegen Augsburg noch gegen den FC Porto in der Europa League ran. Hier hat Bayer eine gute Ausgangslage nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel. Dann wartet noch RB Leipzig, bevor es gegen Union ins DFB-Pokal-Duell geht.

Berlin wiederum vor dem Hit im Viertelfinale des DFB-Pokals noch gegen den VfL Wolfsburg ran. Mal sehen, welche der Mannschaften sich mehr Selbstvertrauen für den Weg ins Finale holt.

