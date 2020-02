vor 18 Min.

Pokal: Leverkusen gegen VfB Stuttgart heute live in TV & Stream - Free-TV?

Im Achtelfinale des DFB-Pokal trifft Bayer 04 Leverkusen heute auf den VfB Stuttgart. Das Spiel steigt am 5. Februar 2020. Kommt das Spiel live in TV, Fernsehen und Stream? Und wenn ja, kostenlos im Free-TV und Gratis-Stream oder nur im Pay-TV? Der TV-Termin.

Vor dem Achtelfinale im DFB-Pokal gegen Bayer 04 Leverkusen ist der VfB Stuttgart wieder auf den zweiten Platz der 2. Fußball-Bundesliga zurückgekehrt. Der Favorit auf den Aufstieg in Liga 1 kam dank des späten Ausgleichtores durch Mario Gomez zu einem 1:1 beim FC St. Pauli ( Hamburg) und zog damit am HSV vorbei. Der Hamburger SV trat zum Abschluss des 20. Spieltages am Montagabend beim VfL Bochum an. Wer ist favorisiert im DFB-Pokal, der erfolgreiche Zweitligist oder der schwanke Erstligist Bayer 04? Die Fans werden es live sehen, doch auch im Free-TV?

DFB-Pokal: Bayer 04 - Stuttgart live in TV, Fernsehen & Stream - Free-TV? Der TV-Termin

Welcher Sender überträgt Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart? Wie sehe ich die Partie?

Wer? Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart , Achtelfinale DFB-Pokal

- , Achtelfinale DFB-Pokal Wann? Mittwoch, 5. Februar 2020, 18:30 Uhr (Anstoß)

Wo? Weser-Stadion, Bremen

Live-TV? Live in TV, Fernsehen und Stream auf Sky und SkyGo

Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart live in TV & Stream: TV-Übertragung und TV-Rechte

Der DFB-Pokal wird von verschiedenen Sendern übertragen. Das Achtelfinale übertragen ARD, Sport1 und Sky live in TV, Fernsehen und Stream. Die Fans von Bayer 04 Leverkusen und dem VfB Stuttgart haben kein Glück, wird die Partie doch nicht live im Free-TV und Gratis-Stream in der ARD oder bei Sport1 gezeigt - und das kostenlos, umsonst und ohne Anmeldung. Das Spiel zeigt nur Sky (auch SkyGo) live. DAZN zeigt keinen DFB-Pokal live.

Bayer 04 Leverkusen gegen den VfB Stuttgart - gibt es einen Favoriten?

Der hoffnungsvolle Jahresstart ist bei Bayer 04 Leverkusen schon wieder Geschichte. Nach dem verpassten Sieg im Kampf um die Champions League fühlte sich Legende Rudi Völler wieder an alte Muster erinnert: viele Chancen, wenig Tore, keine Punkte.

Die talentierte Mannschaft von Bayer 04 Leverkusen um Shooting-star Kai Havertz machte sich das Leben immer wieder selbst schwer. "Gegen eine gute Hoffenheimer Mannschaft stehst du dann bedröppelt da, aber es geht weiter", so Völler nach dem 1:2 (1:1). Weder ein klares Chancen-Plus noch die frühe Führung halfen dabei, den starken Start ins Jahr mit dem 3. Erfolg zu versüßen. Wie geht es im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den VfB Stuttgart weiter? Fans können es live in TV und Stream sehen, jedoch nicht im Free-TV.

