11:49 Uhr

Pokal: Saarbrücken - Bayer Leverkusen live im TV & Stream: TV-Termin & Free-TV?

Leverkusens Kai Havertz (l) im Zweikampf. Pokal: Saarbrücken - Bayer Leverkusen live in TV & Stream: TV-Termin & Free-TV?

Im Halbfinale des DFB-Pokals 2020 trifft der FC Bayern München auf Eintracht Frankfurt. Wir verraten den TV-Termin und sagen, ob das Spiel live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream zu sehen ist.

Im Halbfinale des DFB-Pokals 2020 trifft der FC Bayern München auf Eintracht Frankfurt. Wir verraten den TV-Termin und sagen, ob das Spiel live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream zu sehen ist. Free-TV und Gratis-Stream?

Der Regionalligist FC Saarbrücken war mit einem 7:6-Sieg im Elfmeterschießen gegen Fortuna Düsseldorf als erster Viertligist überhaupt in der Geschichte des DFB-Pokals ins Halbfinale eingezogen. Vor der Auslosung hatte Coach Lukas Kwasniok bereits den Wunsch geäußert, bloß nicht die Bayern zu bekommen. "Wenn du die Bayern bekommst, dann musst du das Spiel genießen und weißt, dass das der letzte Auftritt im DFB-Pokal sein wird", hatte er im TV-Sender Sky gesagt und hinzugefügt: "Bei den anderen gäbe es wahrscheinlich eine noch kleinere Chance als gegen Düsseldorf, aber sie wäre da." Nun hat Saarbrücken die Chance, mal sehen, ob sie sie gegen Bayer 04 Leverkusen auch nutzen werden.

DFB-Pokal Halbfinale 2020: Saarbrücken - Bayer Leverkusen live in TV, Fernsehen & Stream: TV-Termin

Hier finden Sie die Eckdaten zum DFB-Pokal-Halbfinale 2020 zwischen Bayer 04 Leverkusen und Saarbrücken:

Wer? FC Saarbrücken - Bayer 04 Leverkusen (DFB-Pokal Halbfinale 2020)

- (DFB-Pokal 2020) Wann? 21. oder 22. April 2020, 20.30 Uhr

Wo? Ludwigsparkstadion , Saarbrücken

, Live? Live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream in der ARD (Free-TV, Gratis-Stream) und auf Sky / Sky Go (Pay-TV)

Pokal: FC Saarbrücken - Bayer Leverkusen live in TV & Stream: TV-Rechte, Gratis-Stream & Free-TV?

Das Halbfinale im DFB-Pokal 2020 zwischen Saarbrücken und Bayer 04 wird live in TV, Fernsehen und Stream zu sehen sein und zwar im Free-TV und Gratis-Stream in der ARD und im Pay-TV bei Sky bzw. SkyGo. DAZN und Sport1 zeigen kein DFB-Pokal-Spiel live in TV oder Stream. Somit können sich Fans auf Live-Fußball freuen, der ohne Anmeldung, umsonst und kostenlos zu sehen ist.

DFB-Pokal Halbfinale 2020: Findet es trotz Corona-Virus statt?

Noch ist nicht klar, ob das Halbfinale im DFB-Pokal 2020 wegen des Corona-Virus stattfinden kann. Denn nach der Empfehlung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern wegen Corona offensiver abzusagen, wächst auch der Druck auf die großen Profiligen des Landes. Das Corona-Virus sorgte unter anderem schon für ein Geisterspiel bei der Begegnung Borussia Dortmund - FC Schalke 04.

Themen folgen