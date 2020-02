vor 29 Min.

Pokal: Schalke - FC Bayern live in TV & Stream - Free-TV?

Alexander Nübel.Pokal: Schalke - FC Bayern live in der Übertragung in TV, Fernsehen & Stream - Free-TV?

Im Viertelfinale des DFB-Pokals 2020 trifft der FC Bayern München auf den FC Schalke 04. Wann ist Termin? Hier Uhrzeit und Datum. Außerdem: Alle Infos zur Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream. Free-TV und Gratis-Stream?

FC Bayern München - FC Schalke 04 im Viertelfinale des DFB-Pokals 2020. Wann ist Termin? Hier Uhrzeit und Datum. Außerdem: Alle Infos zur Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream. Free-TV und Gratis-Stream auf ARD oder nur im Pay-TV?

Manuel Neuer gegen Alexander Nübel: Der Torwart des FC Bayern und der im Sommer nach München wechselnde Schalke-Torhüter können im DFB-Pokal aufeinandertreffen. Titelverteidiger FCB muss im Viertelfinale in Gelsenkirchen antreten, wo Nübel aktuell wieder die Nummer eins ist. Das ergab die Auslosung in der ARD-"Sportschau". Beim Bundesliga-Duell war Nübel gesperrt und wurde durch Markus Schubert vertreten.

"Irgendwie habe ich es geahnt", sagte Olaf Thon, der für Schalke und Bayern gespielt hatte. "Gut ist, dass man ein Heimspiel hat, aber ich hätte mir eine andere Mannschaft gewünscht", so Thon.

DFB-Pokal 2020: FC Bayern - Schalke live in TV & Stream: TV-Termin, Datum & Uhrzeit (Anstoß)

Welcher Sender überträgt FC Bayern - FC Schalke 04? Wie sehe ich die Partie?

Wer? FC Schalke 04 - FC Bayern München , Viertelfinale DFB-Pokal

- , Viertelfinale DFB-Pokal Wann? Dienstag, 3. März 2020, 20.45 Uhr (Anstoß)

Wo? Veltins Arena, Gelsenkirchen

Arena, Live-TV? Live in TV, Fernsehen und Stream: Free-TV und Gratis-Stream in der ARD und im Pay-TV auf Sky

FC Bayern München - FC Schalke 04 live in TV, Fernsehen & Stream: Free-TV und Gratis-Stream?

Der DFB-Pokal wird von verschiedenen Sendern übertragen. Das Viertelfinale übertragen ARD, Sport1 und Sky live in TV, Fernsehen und Stream. Die Fans von des FCB und von S04 haben Glück, wird die Partie live im Free-TV und Gratis-Stream in der ARD gezeigt - und das kostenlos, umsonst und ohne Anmeldung. Zudem zeigt Sky (auch SkyGo) FC Bayern - Schalke live in TV und Stream. DAZN zeigt keinen DFB-Pokal live.

Vor DFB-Pokal Viertelfinale 2020: Beim FC Bayern frage sich alle: Wann kehrt Süle ins Spiel zurück?

Der deutsche Nationalspieler Niklas Süle schreibt seine Teilnahme an der Fußball-WM 2020 noch lange nicht ab. "Die EM ist mein Riesenziel, aber nicht nur die. Mittlerweile ist es auch mein Ziel, dem FC Bayern schnellstmöglich zu helfen und im Saisonendspurt wieder eine Alternative zu sein", so Süle. Die Europameisterschaft beginnt für die deutsche Elf am 16. Juni in München mit dem Spiel gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich. Süle hatte kürzlich vier Monate nach seinem Kreuzbandriss erstmals wieder Laufrunden auf dem Platz gedreht.

