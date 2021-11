Basketballer Franz Wagner ist mehr als der kleine Bruder

Mit gerade mal 20 Jahren ist Franz Wagner schon eine feste Größe in der amerikanischen Basketball-Liga. Dort spielt er mit Bruder Moritz in einem Team.

Er habe immer zu seinem älteren Bruder Moritz aufgeschaut, sagt Franz Wagner. Damit meint der 20 Jahre junge und 2,06 Meter große Berliner, der kürzlich in der amerikanischen Basketballliga NBA sein Debüt gab, im Brüder-Vergleich nicht nur den Größenunterschied von fünf Zentimetern. Franz steht erst am Anfang seiner NBA-Karriere, während sich der vier Jahre ältere Moritz bereits in der stärksten Basketballliga der Welt etablierten konnte.

Bei Orlando Magic sind die Brüder aus Berlin vereint

Dort sind Geschwister keine Seltenheit, es gibt sogar ein Brüdertrio. Franz und Moritz Wagner aber sind das erste deutsche Brüderpaar in der NBA – und sie spielen bei Orlando Magic in einem Team. Damit haben sie sich einen gemeinsamen Traum erfüllt.

Beide sind gebürtige Berliner und lernten beim Bundesligisten Alba das Basketballspielen. Allerdings spielten sie dort nie zusammen in einer Mannschaft: Als Franz, mit 16 Jahren der jüngste Spieler der Alba-Klubgeschichte, zum ersten Mal in der ersten Mannschaft auf dem Parkett stand, war Moritz bereits in den Staaten. Der ältere Wagner-Bruder hat in der NBA schon vier unterschiedliche Trikots getragen, drei davon in der vergangenen Saison.

Jetzt sind die Wagners in Florida wiedervereint. Die Brüder wohnen sogar zusammen in einem Haus – und das scheint nach ihren Erzählungen gut zu funktionieren. Nach dem Training machen die Wagners erst mal Siesta, danach schauen sie gemeinsam eine Serie oder Football. Oder sie chillen am Pool. Es sei schön, sagt Franz, abseits des Courts zusammen viel Zeit zu verbringen, das sei in den vergangenen Jahren nicht möglich gewesen.

Wagner-Brüder sind ein wichtiger Teil der Mannschaft

Sportlich läuft es für Orlando mit Platz 13 nicht besonders rund, die Wagners sind aber ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Neuling Franz hat von allen Magic-Spielern die meisten Minuten gespielt und erzielte im Schnitt 13,6 Punkte pro Spiel. Magic-Trainer Jamahl Mosley schwärmt über seinen Schützling: „Die Mitspieler lieben ihn, sie stehen gerne mit ihm auf dem Feld, weil er immer das richtige Play macht.“ Der Trainer sagt, Franz sei jemand, der das Spiel lesen könne.

Im Alter von sieben Jahren hat Franz Wagner angefangen, auf Körbe zu werfen. „Ich würde schon sagen, dass ich so ein kleiner Bruder war, der immer machen wollte, was der große Bruder gemacht hat.“ Der 20-Jährige ist froh, dass er seine Debütsaison in der NBA mit seinem Bruder Moritz bestreiten kann und nicht in direkten Duellen gegen ihn antreten muss. „Gegen ihn zu spielen, ist wirklich hart“, sagt Franz. Ein gemeinsames Auftreten in der deutschen Nationalmannschaft steht noch aus. Die Berufung des jüngeren Wagners in den Kader scheint aber nur noch eine Frage der Zeit zu sein.