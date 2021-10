Der neue U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo war als Spieler nur Mittelmaß

Antonio Di Salvo ist der neue Coach der U-21-Fußballnationalmannschaft. Er gilt als großes Trainertalent, als aktiver Kicker allerdings war er kein Star – und das, obwohl er beim FC Bayern spielte.

Viele Jahre war er der Mann im Hintergrund. Nun sitzt Antonio Di Salvo zum ersten Mal als Chef auf der Trainerbank. Der 42-jährige Deutsch-Italiener mit dem kahlen Kopf und dem sogenannten Hollywoodian-Bart, der als Profi-Kicker nur auf eine eher mittelprächtige Karriere zurückblicken kann, hat maßgeblich zum Erfolg der U21-Fußballnationalmanschaft beigetragen. Die Beförderung zum Cheftrainer ist nach dem Weggang von Stefan Kuntz zur türkischen Nationalmannschaft ein logischer Schritt.

Di Salvo folgt auf Stefan Kuntz: Der Ex-Bundesligaprofi will den Erfolg der U21 weiterführen

Die Verantwortlichen beim Deutschen Fußball-Bund sind sich ihrer Linie treu geblieben und haben die vakante Trainerstelle mit einem Talent aus den eigenen Reihen besetzt. Mit Di Salvo steht künftig jemand am Spielfeldrand der U21, von dessen Erfahrungen als Bundesligaprofi die Jungnationalspieler profitieren können.

Antonio Di Salvo, neuer Trainer der deutschen U21-Fußballnationalmannschaft. Foto: Arne Dedert, dpa

Selbst die eingefleischten FC-Bayern-Fans dürften ins Grübeln geraten, wenn sie lesen, dass der neue U21-Trainer eine Vergangenheit als Mittelstürmer bei den Roten hatte. Genauer gesagt stand der gelernte Sportfachwirt in der Saison 2000/01 in sechs Bundesligapartien als Einwechselspieler auf dem Platz und einmal sogar in der Champions League. Aber immerhin: Di Salvo wurde unter Kult-Trainer Ottmar Hitzfeld Deutscher Meister.

Fußballer-Karriere von Antonio di Salvo: vom FC Bayern bis in die Österreichische Bundesliga

Weil ihm der Durchbruch beim Rekordmeister nicht gelang, wechselte er nach Rostock, bestritt für die Hanseaten in der höchsten deutschen Liga 94 Spiele und erzielte dabei 17 Tore. Mit Rostock stieg er auch in die zweite Liga ab und wechselte ein Jahr später zum TSV 1860 nach München, der zu diesem Zeitpunkt bereits im Unterhaus vor sich hin dümpelte. Seine Fußballerkarriere beendete Di Salvo 2010 beim damaligen österreichischen Erstligisten SV Kapfenberg.

Privatsphäre und freundschaftliches Verhältnis: So tickt der neue U21-Cheftrainer

Im Anschluss machte der gebürtige Paderborner mit sizilianischen Wurzeln den Trainerschein. Seitdem ist er beim DFB ein gefragter Mann. Di Salvo gilt als akribischer Arbeiter, er ist den Spielern gegenüber kommunikativ und humorig. Auf eine Taktiktafel verzichtet er, wenn möglich. Di Salvos spielerische Methoden kommen bei den U21-Akteuren gut an, die zu ihrem neuen Chef nach allem, was man hört, weiterhin in einem freundschaftlichen Verhältnis stehen.

Lesen Sie dazu auch

Sein Privatleben hält Di Salvo zumindest den Medien gegenüber komplett privat. Laut einem alten Eintrag auf der Homepage seines Ex-Klubs Hansa Rostock ist er Vater einer Tochter und verheiratet.

Ausgerechnet in Paderborn schwört Di Salvo seine Jungs nun auf das EM-Qualifikationsspiel am Donnerstag gegen Israel ein. Etwas ganz, ganz Besonderes, sei das Spiel in seiner alten Heimat, sagte er im Vorfeld der Partie.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.