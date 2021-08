Porträt

Julian Nagelsmann - der modebewusste Anti-Zampano

Was trägt Julian Nagelsmann beim ersten Champions-League-Spiel mit dem FC Bayern München? Der Trainer mag es jedenfalls modisch an der Seitenlinie.

Plus Mit dem FC Bayern München will Julian Nagelsmann endlich Titel gewinnen. Warum sich der Boulevard auf den 33-jährigen Oberbayern freuen wird.

Von Johannes Graf

Als Bub schlief Julian Nagelsmann in Bettwäsche des FC Bayern. Fühlte sich also von Kindheit an dem Weltklub anhängig. Jüngst erhielt er einen neuen Satz FCB-Bettwäsche. Aber nicht von seinen Eltern, sondern von den Bayern-Bossen höchstpersönlich. Nagelsmann ist auch nicht mehr nur Fan, er ist zu einem der bedeutendsten Mitarbeiter des Weltkonzerns aufgestiegen. Romantiker werden in der Verpflichtung des jungen Mannes ein Zusammenfügen passender Teilchen sehen, zwei hätten sich gesucht und gefunden. Rationale Analytiker hingegen sehen darin einen logischen Karriereschritt.

