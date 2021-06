Übertragung der EM 2021: Portugal gegen Deutschland im TV, Live-Stream oder Ticker

In der Gruppenphase der Fußball-EM 2021 trifft Deutschland heute auf Portugal. So sehen Sie das Spiel im Fernsehen oder Live-Stream. Wir bieten auch einen Liveticker.

Portugal gegen Deutschland heute live im TV und Online-Stream - oder hier im Liveticker: Die portugiesische Nationalmannschaft mit Superstar Cristiano Ronaldo ist der zweite Gegner der DFB-Elf in der Gruppenphase der Fußball-EM 2021. Das Spiel lässt sich gratis im Free-TV und Online-Stream sehen, da die Sender ARD und ZDF den größten Teil der Übertragung bei der Europameisterschaft übernehmen.

Die Euro 2021 läuft nicht komplett kostenlos im Fernsehen: Auch die Telekom hat sich einige exklusive Rechte für MagentaTV gesichert - allerdings für keine Spiele der deutschen Nationalmannschaft.

Wann und wo läuft das Duell Portugal - Deutschland live in der Gruppe F, zu der auch Frankreich und Ungarn gehören? Hier finden Sie alle wichtigen Informationen und weiter unten einen Liveticker. Für Deutschland geht es gegen Portugal um viel: Nach der 0:1-Niederlage im ersten EM-Spiel gegen Frankreich soll nun unbedingt ein Sieg hier.

Portugal - Deutschland live im Free-TV oder Gratis-Stream: ARD oder ZDF? Übertragung, Sender, Datum und Uhrzeit

Deutschland spielt in München gegen Portugal. Wann ist der Abstoß? Welcher Sender überträgt? Hier die Infos im Überblick:

Spiel: Portugal - Deutschland , Gruppenphase der Fußball-EM 2021

Portugal - , der 2021 Datum: 19. Juni 2021

19. Juni 2021 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Allianz Arena , München

, Übertragung: live im Free-TV und Gratis-Stream in der ARD , kostenpflichtig über MagentaTV der Telekom

Das Erste übernimmt also die Übertragung. Sie möchten das Duell Portugal vs. Deutschland nicht im Fernsehen anschauen, sondern online im Live-Stream? Dann gelangen Sie hier zur offiziellen Seite der ARD.

Die deutsche Nationalmannschaft möchte sich bei der EM 2021 in der Gruppe F gegen Portugal behaupten. Foto: Robert Michael, dpa (Archivbild)

Portugal - Deutschland heute: Aufstellung der DFB-Elf

An dieser Stelle erfahren Sie kurz vor dem Spiel, mit welcher Aufstellung Deutschland gegen Portugal spielt.

Portugal - Deutschland: Liveticker mit Spielstand und Ergebnis

Im Liveticker können Sie alle Spiele der EM 2021 verfolgen - inklusive Portugal gegen Deutschland.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Portugal gegen Deutschland live bei der Fußball-EM 2021: Übertragung im Fernsehen und Online-Stream

Alle Spiele der Fußball-EM 2021 werden live übertragen. Die Besonderheit bei dieser Europameisterschaft ist aber, dass sich nicht nur die Sender ARD und ZDF die Übertragung teilen. Die Telekom hat für MagentaTV die TV-Rechte gesichert, um zehn Partien der Euro 2021 exklusiv zu zeigen.

Welcher Sender beziehungsweise Anbieter zeigt was? Hier bekommen Sie den kompletten Überblick für die EM: Fußball-EM 2021 live im TV und Stream: Live-Übertragung und TV-Termine.

Europameisterschaft: Portugal vs. Deutschland - die Nationalmannschaft bei der Euro 2021

Für Deutschland ist es keine leichte Gruppe bei der EM 2021: Nach dem amtierenden Weltmeister Frankreich wartet der amtierende Europameister Portugal. Das dritte und letzte Spiel der Gruppe F findet für die DFB-Elf dann gegen Ungarn statt.

Portugal mit Cristiano Ronaldo ist der zweite EM-Gegner für Deutschland. Foto: Olivier Matthys, dpa (Archivbild=

Die deutsche Nationalmannschaft möchte natürlich ein Debakel wir bei der letzten WM verhindern. Damals war schon nach der Gruppenphase Schluss. Auch danach blieben Erfolge aus, weswegen sich Joachim Löw nach der Europameisterschaft 2021 als Bundestrainer zurückziehen wird. In seinem letzten große Turnier will er nochmal überzeugen und hat für diese Mission auch die Weltmeister Thomas Müller und Mats Hummels zurück in den deutschen Kader geholt.

Die portugiesische Fußballnationalmannschaft mit ihrem Star Cristiano Ronaldo möchte ihren Titel verteidigen. Nach dem Erfolg bei der vergangenen EM folgte 2019 auch noch der Sieg in der Nations League. Keine leichte Aufgabe für die DFB-Elf. Ob sie dieses Spiel gewinnt, lässt sich heute am 19. Juni sehen, wenn das Duell Portugal - Deutschland live im Free-TV und Stream in der ARD läuft. (sge)

Mehr Infos zur EM:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.