vor 19 Min.

Povetkin vs Whyte 2: Kampf heute gratis im Live-Stream

Alexander Povetkin gegen Dillian Whyte: Alle Informationen zum Boxen am 27. März 2021 in Gibraltar und zur kostenlosen Übertragung live im Stream und TV.

Kampf-Infos zu Alexander Povetkin – Dillian Whyte 2 im März 2021

Infos zu Termin, Uhrzeit und Ort des Boxkampfs Povetkin – Dillian Whyte

DAZN , Sky, Free-TV: Wo wird der Fight gratis im Live-Stream übertragen?

Alexander Povetkin gegen Dillian Whyte – im Schwergewicht steht ein spannender Kampf an. Der Russe trifft in der Nacht vom Samstag, 27. März 2021, auf den US-Amerikaner. Der Fight wird in Gibraltar ausgetragen – ein britisches Gebiet an der Südküste Spaniens.

Für Povetkin (auch: Powetkin) und Whyte ist es bereits das zweite Duell innerhalb kurzer Zeit. Im Sommer 2020 trafen die beiden Boxer zum ersten Mal aufeinander. Bei dem Kampf in der Nähe von London besiegte Povetkin seinen Gegner durch KO.

Kampf heute Abend: Alexander Povetkin – Dillian Whyte 2

Alexander Povetkin (Kampfname "Russian Vityaz") hat mit seinen 41 Jahren bereits 39 Profi-Kämpfe absolviert und davon 36 gewonnen (25 durch Knockout). Zweimal verlor der Russe (2018 gegen Anthony Joshua und 2013 gegen Wladimir Klitschko), einmal blieb es bei einem Untenschieden (2019 gegen Michael Hunter). Povetkin ist nach Angaben der Box-Datenbank Boxrec 1,88 Meter groß und hat eine Reichweite von 1,91 Meter.

Dillian Whyte (Kampfname "The Body Snatcher") ist 32 Jahre alt und hat 29 Kämpfe bestritten. Er gewann fast jeden Kampf (bei 18 Kämpfen durch K.o.) – nur zweimal nicht: 2015 unterlag Whyte gegen den aktuellen Dreifach-Weltmeister Anthony Joshua. Und er verlor im August 2020 gegen Povetkin. Whyte ist etwas größer als Povetkin (1,93 Meter) und hat eine größere Reichweite (1,98 Meter).

Damit haben Povetkin und Whyte eines gemeinsam: Sie haben beide eine Niederlage gegen den Briten Anthony Joshua erlebt, der derzeit das Maß aller Dinge im Schwergewicht ist.

Der Boxer Dillian Whyte. Bild: Sean Dempsey, dpa (Archivbild)

Alexander Povetkin vs Dillian Whyte: Übertragung kostenlos im Live-Stream bei DAZN

Der Boxkampf zwischen Alexander Povetkin und Dillian Whyte wird online im Live-Stream gezeigt. Die Rechte an der Übertragung hat sich das Streamingportal DAZN gesichert. Die Uhrzeit für den Hauptkampf zwischen Povetkin und Whyte steht inzwischen fest: DAZN zeigt den Kampf ab 20 Uhr. Da der Fight in Gibraltar stattfindet, gibt es keine Zeitverschiebung zu Deutschland.

DAZN bietet einen kostenlosen Probemonat an. Für Neukunden ist der Kampf als gratis zu sehen. Danach ist der Dienst kostenpflichtig. Ein Monatsabo kostet 11,99 Euro monatlich, ein Jahresabo 119,99 Euro jährlich.

Boxen am 27. März 2021: Alexander Povetkin – Dillian Whyte live im TV?

Der Kampf zwischen Whyte und Povetkin wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Der Grund dafür: Der Streaminganbieter DAZN hat sich die Rechte an der Live-Übertragung gesichert. Wer ein DAZN-Abo und ein sogenanntes Smart-TV besitzt, kann den Boxkampf aber auch auf seinem TV ansehen. DAZN bietet auch ein kostenloses Probe-Abo an. Der Kampf wird ab 20 Uhr auf DAZN gezeigt. (AZ)

Wie fühlt sich ein Schlag ins Gesicht an? Wie wird man Profiboxer? Hören Sie sich dazu unseren Podcast mit Box-Weltmeisterin Tina Rupprecht an:

Mehr zum Thema Boxen:

Alle News zu Anthony Joshua : In unserer Übersicht finden Sie alle News und aktuelle Informationen über Schwergewichts-Champion Anthony Joshua .

: In unserer Übersicht finden Sie alle News und aktuelle Informationen über Schwergewichts-Champion . Boxen 2021: Nächste Kämpfe, Termine, Ergebnisse : Alle News, Termine und Ergebnisse zum Boxen inklusive Kampf-Kalender: Wann ist der nächste Kampf? Wo gibt es eine Live-Übertragung in Stream und TV ?

: Alle News, Termine und Ergebnisse zum inklusive Kampf-Kalender: Wann ist der nächste Kampf? Wo gibt es eine Live-Übertragung in Stream und ? Welcher Kampfsport ist am effektivsten? In dieser Übersicht beantworten wir die wichtigsten Fragen rund um die Themen Kampfsport, Kampfkunst und Selbstverteidigung.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen