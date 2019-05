vor 52 Min.

Premier League live: Liverpool und Man City live in TV & Stream - Free-TV oder DAZN?

Die Premier League geht heute in ihr Finale. Wer wird englischer Meister 2019? Liverpool oder Man City? Wir sagen, wo Sie die Spiele gegen Brighton und Wolverhamptom live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream sehen können. Free-TV und Gratis-Stream und Sky oder DAZN? Wer wird Meister?

FC Liverpool - Wolverhampton und Brighton - Manchester City: Diese Duelle entscheiden heute darüber wer in der Premier League englischer Meister 2019 wird. Das Finale können Fans live sehen. Wir sagen, wo Sie die Spiele live in TV, Fernsehen und Live-Stream sehen können und ob es eine Übertragung im Free-TV bzw. Gratis-Stream gibt. Oder kommen die Spiele nur live auf Sky bzw. DAZN?

Finale: So wird Liverpool Meister, so wird Manchester City Meister

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat sich optimistisch geäußert, dass der letztens verletzte Red-Stürmer Mohamed Salah dem FC Liverpool im Premier-League-Spiel heute wieder helfen kann. Der Ex-Hoffenheim-Stra Roberto Firmino wird gegen die Wolverhampton Wanderers jedoch sicher ausfallen. Der FC Liverpool kann englischer Meister werden, wenn Manchester City von Trainer Guardiola bei Brighton & Hove Albion verliert.

In der Tabelle liegt Man City einen Punkt vor Liverpool, die Tordifferenz ist um 4 Tore besser. Gewinnt also Liverpool werden die Reds Meister, wenn Manchester City Unentschieden spielt oder verliert.

Premier League Finale live: Liverpool und Man City live in TV & Stream - Free-TV oder DAZN?

FC Liverpool - Wolverhampton, 16 Uhr (MEZ), live in TV und Stream auf DAZN

Brighton - Manchester City: , 16 Uhr (MEZ), live in TV und Stream auf DAZN

Liverpool und Man City live in TV und Stream: Free-TV oder DAZN?

Die Premier League Saison 2018/2019 wird in Deutschland von DAZN live im Stream übertragen. Sky und SkyGo haben keine Übertragungsrechte. Auch gibt es keine legale Übertragung im Free-TV und Gratis-Stream der kostenlos, gratis, umsonst und ohne Anmeldung funktioniert. ARD und ZDF berichten über das Finale der Premier League mit Liverpool und Man City ebenfalls nicht live in TV und Stream, wohl aber in Zusammenfassungen wir etwa der ARD Sportschau.

Liverpool hofft auf Salah - Wer wird Meister in England?

Klopp sagte: "Mo (Salah) machte bei den Feierlichkeiten nach dem Spiel einen guten Eindruck." Salah hatte nach einer Verletzung am Kopf im Premier League-Spiel bei Newcastle United gegen den FC Barcelona in der Champions League am Dienstag pausieren müssen. "Vorgestern und gestern lief er draußen und heute wird er am Training teilnehmen", sagte Klopp.

Themen Folgen