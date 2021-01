vor 33 Min.

Pressestimmen: "FC Bayern schlitterte bei Holstein Kiel in eine Blamage"

Der FC Bayern ist in der zweiten DFB-Pokal-Runde gegen Holstein Kiel ausgeschieden. In den Pressestimmen gibt es nach der "Blamage" Kritik an den Münchnern.

Holstein Kiel hat den FC Bayern München aus dem DFB-Pokal geworfen. Erst in der Nachspielzeit schaffte der Zweitligist den Ausgleich zum 2:2 und konnte sich am Ende mit 6:5 im Elfmeterschießen durchsetzen (zum Spielbericht).

Die Presse spricht von einer "Blamage" für den FC Bayern, der eine schwache Leistung gezeigt habe. Hier lesen Sie die Pressestimmen.

Pressestimmen zum DFB-Pokal-Spiel Holstein Kiel - FC Bayern

"Die Sensation ist perfekt! Holstein Kiel besiegt den FC Bayern 6:5 im Elfmeterschießen und schmeißt damit den Titelverteidiger raus. Zum Helden wurden Ioannis Gelios, der den Elfmeter von Marc Roca hielt, und Fin Bartels, der den letzten Elfmeter verwandelte." Sport 1

"Die Münchner lieferten in der regulären Spielzeit zu wenig ab, Kiel glich in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 2:2 aus - und triumphierte schließlich im Elfmeterschießen." Kicker

"Im Kieler Schneegestöber ist der FC Bayern München ausgerutscht. Abwehrschwach, wie in den vergangenen Wochen sehr häufig, schlitterte der Champions-League-Sieger im Nachholspiel der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Holstein Kiel direkt in eine Blamage." FAZ

"Der FC Bayern scheidet gegen Holstein Kiel aus dem Pokal aus. Im Elfmeterschießen wird Fin Bartels zum Helden für den Außenseiter." Welt

Presse: Beim FC Bayern gehe die Diskussion um Abwehr und Trainer jetzt erst richtig los

"Das Horrorszenario der Münchner ist Realität geworden! Nach enttäuschenden 120 Minuten wirft Holstein Kiel die Bayern aus dem DFB-Pokal." Abendzeitung

"Eine Sensation im Kieler Schnee. Es ist die erste Pokal-Niederlage des Rekordmeisters seit 17 Jahren gegen ein unterklassiges Team (damals Alemannia Aachen)!" Bild

Mit einer Energieleistung und dem nötigen Glück im Elfmeterschießen hat Holstein Kiel die vielleicht größte Sensation in seiner jüngeren Historie vollbracht. Sportbuzzer

"Bei den Münchnern gehen die Diskussion um die fatalistische Defensive, den Trainer Hansi Flick ("Das ist natürlich ein Schock") und die Anstrengungen der Saison jetzt erst richtig los." Süddeutsche Zeitung

