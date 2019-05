08:26 Uhr

Pressestimmen zu Frankfurt - Chelsea: "Das wird ein schwerer Gang"

Eintracht Frankfurt darf nach einem starken Remis gegen Chelsea weiter aufs Europa-League-Finale hoffen. Die Pressestimmen zum Spiel.

"Wer aktuell seine Hingabe für den Fußball entdeckt und seine Fan-Liebe noch keinem Verein geschenkt hat, müsste Anhänger von Eintracht Frankfurt werden. Das Team von Trainer Adi Hütter spielt in der Europa League furchtlosen Angriffsfußball und die Eintracht-Fans machen jedes Spiel zu einem Erlebnis." Spiegel Online

"Das hat Mut gemacht. Die zuletzt platte Eintracht realisiert gegen Chelsea einen weiteren Kraftakt und darf nach einem Remis weiter von Baku träumen. Ein Rückkehrer schürt zusätzliche Hoffnungen." RP Online

"Chelsea zeigt seine Klasse, Eintracht Frankfurt hält mit großem kämpferischen Einsatz dagegen. Das 1:1 im Halbfinal-Hinspiel lässt den Hessen einen Funken Hoffnung auf das Endspiel der Europa League." FAZ

"Eintracht Frankfurt hat im Hinspiel des Europa-League-Halbfinals gegen den FC Chelsea einen 1:1-Achtungserfolg gefeiert. Einmal mehr sorgten dabei die eigenen Fans für eine unvergessliche Atmosphäre. Auf dem Feld jedoch zeigte der FC Chelsea den Hessen über weite Strecken die Grenzen auf, was auch an einem gesprengten Angriffstrio der SGE lag." Eurosport

"Nicht gewonnen, aber auch nicht verloren: Eintracht Frankfurt ringt den Stars des FC Chelsea im Halbfinal-Hinspiel der Europa League mit viel Herzblut ein glückliches 1:1 (1:1) ab. Die Chance aufs Finale bleibt erhalten." BR

"Das wird ein schwerer Gang in einer Woche an die Stamford Bridge. Eintracht Frankfurt hat es nicht geschafft, sich im Hinspiel eine bessere Ausgangsposition zu sichern. Allerdings lässt das erkämpfte 1:1 (1:0) auch am kommenden Donnerstag der Eintracht alle Chancen. Chelsea war der erwartet schwere Brocken, war tatsächlich „eine andere Hausnummer“, wie Sportdirektor Bruno Hübner sagte. Die Eintracht hatte alles, was möglich war, in dieses Spiel gelegt, und konnte von Glück sagen, dass es bei diesem Unentschieden geblieben war." Frankfurter Rundschau

"Die Frankfurter traten der spielerischen Qualität der dominierenden Gäste, die einen gut dreimal so hohen Marktwert (885 Millionen Euro) besitzen, mit Kampf und Disziplin entgegen." Sport1

"Frankfurt liefert gegen Chelsea wieder einen großen Kampf. In einem packenden Duell sehen die euphorisierten Eintracht-Fans zwei Top-Mannschaften auf Augenhöhe. Für das Rückspiel ist nun alles drin." Frankfurter Neue Presse

"Eintracht, so LeidenSCHAFFT ihr es ins FINALE!" Bild (AZ)

