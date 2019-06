vor 35 Min.

Pressestimmen zum 1:1 gegen Österreich: "Alles andere als souverän"

Die deutschen U-21-Männer trennten sich von Österreich mit 1:1. Das Foto zeigt Marco Richter (links) aus Deutschland und Kevin Danso aus Österreich in Aktion.

Beim 1:1 gegen Österreich zum Abschluss der Gruppenphase tut sich die deutsche U21 bei der EM extrem schwer. Wie die deutsche und österreichische Presse reagiert.

Die deutsche U-21 Mannschaft hat sich beim Spiel gegen Österreich schwer getan - am Ende genügte es nur für ein 1:1. Was die deutsche und österreichische Presse zur Partie sagt und wie sich U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz und DFB-Direkt Oliver Bierhoff dazu äußerten, lesen Sie hier in den internationalen Pressestimmen.

"Deutschland musste kämpfen, rechnen und ganz viel zittern. Aber nach dem 1:1 gegen Österreich steht die U21 als Gruppenerster im EM-Halbfinale. Der Traum von der Titelverteidigung lebt!" Bild

"Ein Traumtor von Luca Waldschmidt, ein Torhüter mit Höhen und Tiefen und ein wenig dänische Schützenhilfe - die deutsche U21 steht im EM-Halbfinale und hat sich damit auch für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert." Spiegel Online

Pressestimmen zur U21-EM: DFB-Elf hatte Probleme mit Österreichern

"Der deutsche Auftritt im dritten Gruppenspiel war alles andere als souverän. (...) Österreich störte immer wieder früh, weshalb das deutsche Team Probleme im Spielaufbau hatte. Offensiv kam die Mannschaft nur noch vereinzelt zu guten Situationen, rettete am Ende aber immerhin das 1:1 über die Zeit." Zeit Online

"Und das Team Austria wollte mehr - und hätte auch mehr verdient gehabt." Sportschau.de

"Das DFB-Team zeigte insgesamt seine bislang schwächste Leistung des Turniers und hatte sogar Glück, nicht als Verlierer vom Platz zu gehen." Sport 1

"Im Vergleich zu den furiosen Gruppenspielen gegen Dänemark und Serbien zeigte die deutsche Mannschaft heute eine etwas schwächere Form und hätte auch in Rückstand gehen können. Letztlich dürfen die Junioren jubeln." TAZ

"Die DFB-Elf hatte Probleme mit den bissig und diszipliniert auftretenden Österreichern." Welt

Das schreibt die österreichische Presse über das Unentschieden

"In der zweiten Hälfte machten die Österreich zunächst weiter Druck. (...) Dann beruhigte sich das Geschehen auf dem Rasen, die Deutschen verteidigten tief, Chancen für Österreich blieben aus." Heute, Österreich

"Mit erhobenen Häuptern verließen die österreichischen Unter-21-Teamspieler am Sonntag in Udine die große EM-Bühne. (...) Das Abenteuer endete, wie es gegen Serbien begonnen hatte, mit einer Vorstellung, die Werbung für den österreichischen Fußball war." Kurier, Österreich

"Nicht der große Favorit Deutschland, der durch einen Tausendguldenschuss früh in Führung gegangen war, bestimmte das Geschehen im „Stadio Friuli“. Nein, es war die Mannschaft von Werner Gregoritsch, die im letzten Gruppenspiel noch einmal alles rausholte, den Turnierfavorit an den Rand einer Niederlage brachte, versuchte, das Unmögliche noch möglich zu machen." Kronen Zeitung, Österreich

Was Stefan Kuntz und Oliver Bierhoff zum U21-Spiel Deutschland - Österreich sagen

"Österreich war das bessere Team heute, sie haben es uns wirklich sehr schwer gemacht. Erst nach einer taktischen Umstellung auf Doppelsechs hatten wir die Partie nachher wieder besser im Griff. Insgesamt bin ich mit dem Turnierverlauf natürlich hochzufrieden." U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz im ZDF

"Das ist ein wichtiges Signal und Symbol für den deutschen Fußball." DFB-Direktor Oliver Bierhoff zum Einzug ins EM-Halbfinale und die Olympia-Teilnahme

