Pressestimmen zum 6:0: "Spanien führt Deutschland regelrecht vor"

Deutschland hat gegen Spanien beim Fußball-Länderspiel ein Debakel erlebt und mit 0:6 verloren. In den Pressestimmen gibt es deutliche Kritik an Joachim Löw.

Von Sascha Geldermann

Es war eine historische Niederlage für die DFB-Elf gegen Spanien: Deutschland hat das Fußball-Länderspiel in der Nations League am Dienstag mit 0:6 verloren - die höchste Pleite für die Nationalmannschaft seit 1931 (zum Spielbericht). Die deutsche Presse kritisiert auch Bundestrainer Joachim Löw hart und zweifelt daran, dass er noch der Richtige für den Job ist. Hier lesen Sie die Pressestimmen:

Pressestimmen zu Spanien - Deutschland: "Nationalmannschaft geht unter"

"Deutschland geht mit 0:6 in Spanien unter und erlebt ein großes Debakel!" Focus Online

"6:0 (3:0) für Spanien. 6:0! Und noch mal, weil man es sonst womöglich nicht glaubt: sechs zu null. Ein historisches Resultat. Die DFB-Elf spielte wie ein Nations-League-Absteiger." Spiegel Online

"Spanien führte Deutschland in dieser Phase regelrecht vor, die DFB-Elf trat offensiv überhaupt nicht in Erscheinung und wurde defensiv ein ums andere Mal schwindelig gespielt." Kicker

Manuel Neuer am Boden, die DFB-Elf gedemütigt: Die Mannschaft wirkte gegen Spanien überfordert und ideenlos. Bild: Daniel Gonzales Acuna, dpa

"Das taumelnde Team von Bundestrainer Löw hatte von Beginn an nicht den Hauch einer Chance und verließ schwerst gedemütigt den Platz. Die höchste Niederlage seit 1931 (0:6 gegen Österreich) verfolgte Löw geschockt und versteinert an der Seitenlinie." RP Online

"Im schlechtesten Spiel in der Ära des Bundestrainers geht die Nationalmannschaft 0:6 gegen Spanien unter. Der fatale Eindruck begleitet die DFB-Elf nun ins EM-Jahr." Süddeutsche Zeitung

0:6 der DFB-Elf gegen Spanien beim Fußball-Länderspiel: Presse kritisiert Löw

"Der DFB darf nach der Spanien-Blamage nicht weiter die Augen vor der Wahrheit verschließen. Joachim Löws Kredit ist endgültig aufgebraucht." Sport 1

"Knapp sieben Monate vor der EM muss der DFB die Frage beantworten, ob Joachim Löw noch der richtige Mann für das Turnier ist. Ist ihm zuzutrauen, die Mannschaft bei der Euro zum Erfolg zu führen? Oder ist es sinnvoll, über Alternativen wie Ralf Rangnick oder Stefan Kuntz nachzudenken?" Bild

"Was die deutsche Mannschaft ein halbes Jahr vor Beginn der Europameisterschaft bot, war die eigentliche Nachricht – nämlich annähernd gar nichts. Kopflos in der Defensive, ideenlos nach vorne, zu keiner Minute auf Augenhöhe mit einem Gegner." Welt

"Löw ließ die Niederlage genauso passiv über sich ergehen wie sein Team. Dabei hatten sich die Spanier zuletzt nicht als Übermannschaft hervorgetan und in vier Spielen keinen Sieg geschafft, aber diese Deutschen waren ihnen am Dienstag eine leichte Beute, und so wurde umso deutlicher, dass der erhoffte Schritt an die europäische Spitze für Löws Team alles andere als ein Selbstläufer ist." FAZ

"Von der zuletzt viel gelobten deutschen Offensive kam - einen Lattenschuss von Gnabry in der 77. Minute ausgeklammert - übrigens überhaupt nichts. Am Ende stand eine historische Niederlage, die aufgrund der vielen weiteren Chancen der Spanier sogar zu niedrig ausfiel." Spox

