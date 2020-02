vor 17 Min.

Pressestimmen zum Bremen-Sieg: "Bitteres Déjà-vu für Dortmund"

Borussia Dortmund ist schon wieder gegen Werder Bremen aus dem DFB-Pokal geflogen. In den Pressestimmen wird Favre für die späte Haaland-Einwechslung kritisiert.

In den Pressestimmen gibt es viel Kritik an Borussia Dortmund: Die Niederlage des BVB gegen Werder Bremen seit unnötig gewesen. Dabei hinterfragt die Presse auch die Taktik von Trainer Lucien Favre.

Gleichzeitig gibt es Lob für den "Mut" und das "Kämpferherz" von Bremen. Hier geben wir einen Überblick über die Pressestimmen zum DFB-Pokal-Spiel:

Pressestimmen: Der "Angstgegner" von Borussia Dortmund heißt im DFB-Pokal Werder Bremen

"Der BVB verliert mit 2:3 bei Werder Bremen und scheidet bereits im Achtelfinale des DFB-Pokals aus. Unnötig, denn die Borussia hatte am Ende genug Chancen, um noch den Ausgleich zu erzielen. Aber: Die Borussia hat die erste Hälfte völlig verschlafen." Westfälischer Anzeiger

" Dortmunds Angstgegner im Pokal heißt Bremen - vergangene Saison verlor der BVB zuhause im Elfmeterschießen, am Dienstagabend bei Werder mit 2:3." Kicker

"Der Achtelfinal-K.o. ist für Dortmund in mehrfacher Hinsicht dämlich und denkwürdig. Weil der Klub sich damit den kürzesten Weg zu einem Titel fahrlässig weggesprengt hat und der Druck auf Trainer Lucien Favre unweigerlich wächst. [...] Weil Favre sich zwingend fragen muss, wieso er Tormaschine Erling Haaland (8 Tore in 4 Spielen) nicht von Beginn an gebracht hat." Bild

Presse: "Dem BVB fehlte gegen Bremen über weite Strecken der Zugriff"

"Die Frage, die sich nach ziemlich genau 30 Minuten in diesem ab heute schon zu den Pokal-Klassikern zählenden Spiel stellte, lautete so: Wie viele Tore darf man Werder Bremen maximal Vorsprung geben, damit Erling Haaland das noch ausgleichen kann?" Süddeutsche

"Dem BVB fehlte gegen aggressive Bremer über weite Strecken der Zugriff. Hatte sich Lucien Favre mit seiner Rotation verzockt? Im Vergleich zum 5:0-Heimsieg gegen Union Berlin tauschte der BVB-Trainer seine Mannschaft gleich auf vier Positionen." Sport1

"Am Dienstag schied der BVB im Achtelfinale des DFB-Pokals bei Werder Bremen aus, das 2:3 (0:2) war eine verdiente Niederlage, weil die Gäste lange viel zu lethargisch agierten und erst spät ins Spiel fanden." Welt

"Mit Mut und viel Kämpferherz hat Werder Bremen die Tormaschinerie von Borussia Dortmund ausgebremst und wie in der vergangenen Saison den Favoriten aus dem DFB-Pokal geworfen." Stern

