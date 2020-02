07:09 Uhr

Pressestimmen zum Leipzig-Sieg gegen Tottenham: "Ein Ausrufezeichen"

RB Leipzig bekommt in den Pressestimmen viel Lob für den Auftritt gegen Tottenham Hotspur. Für die Körnung sorgte Stürmer Timo Werner.

RB Leipzig hat das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Tottenham Hotspur mit 1:0 gewonnen. Die Bundesliga-Mannschaft dominierte die Partie über weite Strecken und vergab viele Chancen, bis Timo Werner in der 58. Minute einen Foulelfmeter verwandelte.

In den Pressestimmen gibt es viel Lob für den mutigen Auftritt. Hier lesen Sie, was die deutsche Presse über das Fußballspiel schreibt:

Pressestimmen: Timo Werner lässt RB Leipzig vom Viertelfinale der Champions League träumen

"Dank Timo Werner darf RB Leipzig nach einer herausragenden Leistung vom Einzug ins Viertelfinale der Champions League träumen. Der Nationalstürmer krönte am Mittwochabend mit seinem verwandelten Foulelfmeter zum 1:0-Erfolg im Achtelfinal-Hinspiel den dominanten Auftritt des Teams von Trainer Julian Nagelsmann beim Vorjahresfinalisten Tottenham Hotspur." Welt

"Diese Torlos-Serie riss genau zur richtigen Zeit! Fünf Pflichtspiele war Leipzigs Timo Werner (23) ohne Treffer. Vorbei! Der Nationalspieler schießt RB zum 1:0-Sieg in Tottenham. K.o.-Debüt von RB in der Champions League geglückt – und das vollkommen verdient!" Bild

"Lange Zeit war RB in London das bessere Team und ging per Foulelfmeter schließlich verdient in Führung. In der Schlussphase wurden die Spurs zwar aktiver, doch Leipzig stand im defensiven Zentrum sehr stabil." Kicker

Presse lobt Leipzig für starken Auftritt gegen Tottenham Hotspur

"Ganz starker Auftritt von RB Leipzig." Focus

"Leipzig hatte lange Zeit deutlich mehr vom Spiel, zog über die Außen ein schnelles Kombinationsspiel auf und stellte Tottenhams Abwehr mit flachen Pässen in die Mitte immer wieder vor Probleme. Allein im Abschluss zeigten die Gäste einige Schwächen." Sport1

"Das nennt man dann wohl ein Ausrufezeichen!" Sportbuzzer

"Der Bundesliga-Klub ist vom Start weg die aktivere, die druckvollere und überlegene Mannschaft. Die Spurs dagegen spielen sehr passiv und ziehen sich über Strecken der Partie zurück." tz

"Das Fehlen des Langzeitverletzten Harry Kane und der Ausfall von Ex-Bundesliga-Star Heung-Min Son wegen eines Armbruchs war in der Offensive der Londoner spürbar." Abendzeitung

