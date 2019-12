vor 33 Min.

Pressestimmen zum Spiel gegen Leipzig: "Dortmund macht endlich wieder Spaß"

Das Duell Borussia Dortmund gegen RB Leipzig bot sechs Tore und viele Wendungen - am Ende verschenkte der BVB den Sieg. In den Pressestimmen gibt es dennoch Lob.

Borussia Dortmund hatte das Spiel gegen RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga am Dienstag in der ersten Halbzeit dominiert und ging nach Toren durch Julian Weigl (23. Minute ) und Julian Brandt (34.) mit einem 2:0 in die Kabine - nach der Pause schenkte der BVB Timo Werner durch Patzer aber zwei Tore (47. und 53.). Jadon Sancho (55.) konnte zwar noch einmal für die erneute Führung sorgen, Patrik Schick (78.) schaffte aber wieder den Ausgleich für Leipzig.

In den Pressestimmen gibt es viel Lob für dieses Spitzenspiel, das nicht nur viele Tore, sondern auch viele Wendungen bot. Hier bekommen Sie einen Überblick darüber, was die Medien schreiben:

Pressestimmen: Borussia Dortmund und RB Leipzig boten "Spiel wie eine Weihnachtsbescherung"

"Für Menschen, die den Fußball lieben, war dieses Spiel wie eine Weihnachtsbescherung. Borussia Dortmund und nach dem Wechsel auch RB Leipzig machten aus dem Hit des 16. Bundesligaspieltags ein Festspiel mit allen dramaturgischen Zugaben, die diesen Sport so populär machen." FAZ

"Am Dienstagabend sollte das Duell zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig zeigen, auf welchem Niveau sich die Spitze des deutschen Klubfußballs zurzeit bewegt, und die Bilanz lautete: Wow! Die beiden Mannschaften lieferten sich ein grandioses Duell mit vielen dramaturgischen Wendungen. Diese Aufführung war ein unberechenbares Actionspektakel, das nach einer Dortmunder 2:0-Halbzeitführung am Ende nicht unverdient noch mit einem 3:3-Unentschieden endete." Süddeutsche Zeitung

"Der erste Durchgang gehörte komplett Borussia Dortmund. Der BVB strotze vor Spielfreude und nagelte ein überfordertes Rasenballsport Leipzig regelrecht an die Wand. [...] Doch Borussia Dortmund kam desaströs aus der Kabine." Der Westen

Medien: "Spitzenspiel zwischen dem BVB und RB Leipzig hielt, was es versprach"

"Borussia Dortmund macht endlich wieder Spaß. Beim 3:3 gegen RB Leipzig zeigt der BVB ungewohnte Nehmerqualitäten und straft die Mentalitätskritiker Lügen. Nur der Sieg fehlt." Focus

"Das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem BVB und RB Leipzig hielt, was es versprach. Mit dem 3:3 (2:0) kann Dortmund aber nicht zufrieden sein." Reviersport

"Roman Bürki und Peter Gulacsi gehören zu den besten Torhütern der Liga. Am 16. Spieltag unterliefen beiden Keepern jedoch folgenschwere Fehler." Spiegel Online

"Dortmund beherrschte die erste Halbzeit beinahe nach Belieben, führte mit 2:0 – ehe der BVB die Gäste aus Leipzig durch zwei kapitale Fehler wieder ins Spiel zurückholte." Sport Bild

(AZ)

