Preußen Münster - Hertha BSC: Übertragung beim DFB-Pokal

Beim DFB-Pokal spielt Preußen Münster gegen Hertha BSC. Holen Sie sich hier bei uns alle Infos rund um Übertragung live im TV und Stream, Liveticker, Aufstellung, Termin und Sender.

Derzeit findet wieder der DFB-Pokal in der neuen Saison 2021/22 statt. Am 26. Oktober diesen Jahres startet der Wettkampf in die 2. Hauptrunde. An diesem Tag tritt Preußen Münster gegen Hertha BSC im Heimspiel an.

Sie wollen wissen, wie Sie das Spiel sehen können und ob es einen Livestream gibt? Kein Problem, wir sagen es Ihnen! Hier in unserem Artikel haben wir alle wichtigen Infos zur Partie Münster - Hertha für Sie zusammen gefasst, darunter Termin und Uhrzeit, Übertragung im TV und Stream, Liveticker sowie eine Bilanz beider Vereine.

Preußen Münster gegen Hertha BSC im DFB-Pokal 2021/22: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Der Termin für die Partie zwischen Preußen Münster und Hertha BSC beim DFB-Pokal 2021/22 ist Dienstag, der 26. Oktober 2021. Anstoß ist um 18.30 Uhr, gespielt wird im Preußenstadion in Münster.

Video: ProSieben

Läuft die Partie Preußen Münster - Hertha BSC im Free-TV? Übertragung live im TV und Stream

Wie die meisten Spiele beim DFB-Pokal 2021/22 wird auch die Partie Preußen Münster gegen Hertha BSC nicht im Free-TV zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender Sky ist stattdessen für die Übertragung zuständig.

Hier nochmal alle Eckdaten zum Spiel für Sie im Überblick:

Spiel: Preußen Münster gegen Hertha BSC , 2. Runde im DFB-Pokal 2021/22

gegen , 2. Runde im DFB-Pokal 2021/22 Datum: Dienstag, 26. Oktober 2021

Dienstag, 26. Oktober 2021 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Preußenstadion , Münster

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 2021/22: Preußen Münster vs. Hertha BSC live - Ergebnis, Aufstellung, Spielstand im Liveticker

Sie haben nicht die Möglichkeit, die Partien der diesjährigen DFB-Pokal-Saison live im Fernsehen mit zu verfolgen, möchten aber dennoch stets auf dem neusten Stand bleiben? Dann bieten wir die Lösung. Mit unserem digitalen Datencenter, das alles rund um die Saison 2021/22 für Sie bereithält (darunter Informationen wie Tabelle, Spielstand, Auswechslungen) und außerdem kurz vor dem jeweiligen Beginn eines Spieles die Aufstellung der Mannschaften bekannt sind, sind Sie immer bestens informiert.

Außerdem enthält es einen Liveticker, der Ihnen in Echtzeit das Spielgeschehen zusammenfasst, darunter Tore, Auswechslungen und gelbe und rote Karten. So bleiben Sie immer informiert, auch wenn Sie nicht live dabei sein können.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung Preußen Münster gegen Hertha BSC live auf Sky oder im Free-TV auf ARD oder Sport 1?

Am Dienstag, den 26. Oktober 2021 startet die zweite Hauptrunde der diesjährigen DFB-Pokal-Saison. Nur einige wenige der Spiele werden im Free-TV in der ARD oder bei Sport.1 zu sehen sein: Je eine Partie aus der 2. Hauptrunde.

Für die Übertragung ist hauptsächlich der Pay-TV-Sender Sky zuständig - er zeigt alle Spiele sowohl live im Fernsehen als auch im Stream, allerdings eben kostenpflichtig.

Preußen Münster gegen Hertha BSC: Bilanz beider Vereine

In der Vergangenheit trafen die beiden Mannschaften von Preußen Münster und Hertha BSC erst einige wenige Male aufeinander - sechs der insgesamt sieben Partien fanden noch vor den 2000er Jahren statt. Hier war der Gewinn recht ausgeglichen, mal gewann das Team aus Nordrhein-Westfalen, mal das aus Berlin.

Die Partie vom 1.8.2009 beim DFB-Pokal endete 3:1 für Hertha BSC. Während Hertha in der Bundesliga spielt, ist Preußen Münster aktuell in der Regionalliga aufgestellt.