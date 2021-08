Preußen Münster gegen den VfL Wolfsburg im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Im DFB-Pokal 2021/22 spielt Preußen Münster heute gegen den VfL Wolfsburg. Das Spiel wird live im TV und Stream übertragen. Alle Infos zur Übertragung und einen Liveticker gibt es hier.

Vor kurzem ist die neue Saison - und zwar die 79. - des DFB-Pokals im Männerfußball gestartet. Beginn war der 6. August 2021, das Finalspiel soll am 21. Mai 2022 stattfinden. Auch das Gründungsmitglied der Bundesliga, Preußen Münster tritt in einer Partie gegen den VfL Wolfsburg heute an. Alle wichtigen Infos zu diesem Spiel gibt es hier bei uns.

Hier in unserem Artikel haben wir alles zu Übertragung live im TV und Stream, Liveticker, Aufstellung, Spielstand, Sender, Termin und Uhrzeit für Sie zusammengefasst.

Preußen Münster - VfL Wolfsburg: Termin und Uhrzeit für den Anstoß im DFB-Pokal

Preußen Münster spielt beim DFB-Pokal unter anderem gegen den VfL Wolfsburg. Termin für das Spiel der 1. Runde ist heute, Sonntag, der 8. August 2021. Anstoß ist um Punkt 15.30 Uhr.

Preußen Münster - VfL Wolfsburg: Übertragung heute live im TV und Stream - Free-TV?

Wie einige der Pokal-Spiele beim DFB-Pokal 2021/22 wird auch die Partie Preußen Münster - VfL Wolfsburg nicht im Free-TV zu sehen sein. Für die Übertragung ist Sky zuständig, was bedeutet, dass das Spiel nur im Pay-TV ausgestrahlt wird. Wir haben hier die wichtigsten Informationen in einem Überblick zusammengefasst:

Spiel: Preußen Münster - VfL Wolfsburg , 1. Runde im DFB-Pokal 2021/22

- , 1. Runde im DFB-Pokal 2021/22 Datum: Sonntag, 8. August 2021

Sonntag, 8. August 2021 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Preußenstadion , Münster

, Übertragung im Free-TV: keine

keine Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Liveticker zu Preußen Münster - VfL Wolfsburg: Aufstellung, Spielstand und Ergebnis beim DFB-Pokal 2021/22

In unserem Datencenter erhalten Sie einen Überblick über die aktuellen Ergebnisse und die Termine der nächsten Spiele des DFB-Pokals 2021/22.

Zu der Partie zwischen Preußen Münster und dem VfL Wolfsburg wird es ebenfalls einen Liveticker geben. Wir haben ihn hier für Sie verlinkt. Die Infos zur Aufstellung werden erst kurz vor dem Spiel veröffentlicht.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

DFB-Pokal: Übertragung live auf Sky , ARD oder Sport 1? Welche Spiele laufen im Free-TV?

Der Pay-TV Sender Sky wird jedes einzelne Spiel des DFB-Pokals 2021/22 live im Fernsehen und per Stream übertragen. Die meisten Partien werden so ausgestrahlt, im Pay-TV, doch ein paar Spiele werden auch im Free-TV gezeigt. Die ARD übernimmt die Ausstrahlung von insgesamt neun Partien, sowie zwei Spiele im Achtelfinale, beide Spiele des Halbfinales und das Finale, Sport1 eine Partie pro Runde und das Erste zeigt jeweils ein Spiel in den ersten beiden Runden.

Hier auf dieser Seite finden Sie die jeweiligen Spiele im Live-Stram der ARD. Dieser Link führt Sie zum Stream von Sport1.

Preußen Münster - VfL Wolfsburg im DFB-Pokal: Bilanz und Infos zu den Vereinen

Das letzte Mal, dass die beiden Fußball-Vereine aufeinander trafen, war im Jahr 2010. Bei dieser Partie verlor Preußen Münster mit 1:2.

Über Preußen Münster

Der Verein Preußen Münster - oder auch SC Preußen 06 e. V. Münster ist eines der Gründungsmitglieder der deutschen Bundesliga. Seit Gründung war der Verein bisher ein einziges Mal in der 1. Bundesliga vertreten, in der Saison 1963/64. In der 2. Bundesliga war er zuletzt 1990/91 zugehörig. Im Jahr 2020 stieg Preußen Münster dann in die Regionalliga West ab.

Über den VfL Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg spielt erst seit 1997 in der deutschen Bundesliga. 2009 wurde der Verein deutscher Meister, 2015 gewann der den DFB-Pokal und den DFL-Supercup. Zu seinen höchsten Siegen gehören unter anderem das 8:1 gegen Augsburg in 2018/19, das 5:0 gegen Arminia Bielefeld in 2004/5 und das 5:0 gegen Hannover in 2008/9.