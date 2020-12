vor 54 Min.

Pro Bowl 2021: Virtueller Pro Bowl statt All-Star Game Spiel

Am Sonntag, den 31. Januar 2021, sollte der Pro Bowl im Allegiant Stadium der Las Vegas Raiders in Nevada, USA, ausgetragen werden. Traditionell findet das Spiel in der Woche vor dem Super Bowl, der für den 7. Februar 2021 terminiert ist, statt. Wie der Pro Bowl 2021 nun zu Zeiten der Corona-Pandemie aussieht, das erfahren Sie hier.

Pro Bowl 2021 abgesagt: Virtuelles Football-Spiel statt All-Star-Game

Der Terminkalender der NFL wurde bereits an die Bedingungen der Corona-Pandemie angepasst. Football-Fans verzichten 2021 folglich auf die Spiele der Preseason, wohingegen die Regular Season und die Playoffs der NFL stattfinden. Nach der Absage des Superbowls hat die Liga aber nun auch den Pro Bowl, der für den 31. Januar 2021 im Allegiant Stadium in Paradise – einem Vorort von Las Vegas – angesetzt war, abgesagt. Allerdings plant die Liga einen "Ersatz" für den Pro Bowl. Fans sollen demnach online die besten Spieler der Saison in die All-Star-Teams wählen. Diese treten dann nicht im Stadion gegeneinander an, sondern stellen sich online diversen Herausforderungen. Das All-Star-Game findet als virtuelles Event in einem American-Football-Videospiel namens Madden NFL 21 über den Zeitraum einer Woche hinweg statt. Diverse Madden-Matches mit aktiven Spielern, NFL-Legenden, Promis oder Gaming-Streamern sollen den Weg in ein virtuelles Final-Spiel zwischen NFC vs. AFC-Madden ebnen.

Pro Bowl 2021: Voting für Madden NFL 21-Event

Fans können ihre Stimmen für das Voting bereits abgeben und hier für Ihren Lieblingsspieler stimmen. Das Voting für das virtuelle Event des Pro Bowls 2021 läuft bis zum 17. Dezember. Am 18.12.2020 geben Coaches und Spieler ihre Stimmen ab.

Pro Bowl 2021: Voting, Spieler und Modalitäten – Was ist der Pro Bowl?

Das erste All-Star-Spiel wurde im Januar 1939 von der National Football League (NFL) zwischen dem neuen Meister der Liga und einer All-Star-Mannschaft ausgerichtet. Damals schlugen die New York Giants das Team, das unter anderem aus Spielern der Los Angeles Bulldogs und der Hollywood Allstars bestand. 1951 wurde der Pro Bowl reformiert und war von da an ein Wettbewerb zwischen zwei All-Star-Teams der Ligen AFC und NFC. Deshalb heißt der Pro Bowl heute offiziell AFC-NFC Pro Bowl. Im Vergleich zu den normalen NFL-Spielen agieren die Spieler weniger aggressiv, da bestimmte Formationen festgelegt werden. Es wird beispielsweise stets an der 25 Yards Linie gestartet, statt Kicks nach Punkten. Zudem läuft die Playclock lediglich 35 Sekunden und es sind in der Offensive immer ein Tight End und ein Runningback auf dem Feld.

