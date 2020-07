13:06 Uhr

Punktspiele und Ligapokal ab September: Programm zum Neustart steht

Exklusiv Nach der Corona-Pause soll der Punktspielbetrieb in Bayerns Amateurklassen ab September wieder starten - erst einmal mit der Bayern- und der Landesliga.

Von Walter Brugger

Die Hoffnung, dass in Kürze auch in Bayern wieder Fußballspiele im Amateur- und Jugendlager stattfinden dürfen, ist groß. Voraussichtlich am kommenden Dienstag will die bayerische Staatsregierung "grünes Licht“ geben – damit wäre auch eine wichtige Voraussetzung für die Saisonfortsetzung ab dem 1. September erfüllt. Denn der Bayerische Fußball-Verband (BFV) will seinen Mannschaften vier Wochen Vorlauf vor den ersten Pflichtspielen einräumen.

Klar ist nach Informationen unserer Redaktion mittlerweile, wie es in den einzelnen Spielklassen weitergehen soll. In der Bayern- und Landesliga stehen beim Re-Start am 5./6. September Punktspiele an. Wobei zunächst vor der Winterpause ausgefallene Partien nachgeholt werden sollen, eine Woche später steht dann der erste reguläre Spieltag auf dem Programm – und ab Mitte Oktober starten die Teams mit dem neu geschaffenen Ligapokal. Umgekehrt soll es dagegen in allen anderen bayerischen Spielklassen laufen. In der Regionalliga sowie von der Bezirksliga abwärts geht es mit dem Ligapokal los, ab Oktober geht es dort um Punkte. Immer vorausgesetzt, dass es keine neuen Beschränkungen aufgrund der Pandemie gibt.

Die Frage nach den Zuschauern lässt der BFV noch offen

Offen ist weiterhin, ob mit der Freigabe von Fußballspielen auch Zuschauer erlaubt sind – und wenn ja, wo dafür die Höchstgrenze liegt. Im März hatte der BFV in Abstimmung mit den Vereinsvertretern den Entschluss gefasst, dass im Amateurlager keine Geisterspiele stattfinden sollen. Wobei dieser auf die Punktrunde abzielt, Vorbereitungsspiele können durchaus ohne Besucher am Spielfeldrand über die Bühne gehen.

Aktuelle Informationen rund um den Amateurfußball gibt es ständig auf unserem Mitmachportal Fupa.

