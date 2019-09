09:42 Uhr

RB Leipzig - Benfica Lissabon live in TV & Stream sehen

Zum Start der CL 2019/20 muss RB Leipzig zu Benfica Lissabon. Wir sagen, wo und wie Sie das Champions-League-Spiel live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream sehen können. Sky oder DAZN? Gratis-Stream und Free-TV?

RB Leipzig startet in seine zweite CL-Saison. Zum Auftakt geht es heute Abend am 17. September 2019 nach Portugal zu Benfica Lissabon. Anhänger der Roten Bullen freuen sich schon und fragen sich, wo Sie die Champions-League-Spiele ihres Clubs live sehen können in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream. Kommen die Spiele nur im Pay-TV auf Sky oder DAZN oder auch kostenlos, umsonst und ohne Anmeldung im Free-TV und Gratis-Stream?

In einer Gruppe mit dem Rekordmeister aus Portugal, Zenit St. Petersburg und Olympique Lyon trauen viele Fußball-Experten RB Leipzig den Einzug ins Achtelfinale der CL zu. Wie weit das Team ist, kann sie im Estadio da Luz unter Beweis stellen. Julian Nagelsmann sagte vorab: "Ich bin zufrieden mit der Idee, die wir entwickelt haben. Wir wollen beweisen, dass wir besser sind als Benfica und beweisen, dass wir zurecht in der Champions League sind." Benfica-Coach Bruno Lage meinte vor dem Spiel: "Wir werden eine gute Organisation haben müssen. Gegen Bayern hat Leipzig in jeder Halbzeit ein anderes System gespielt. Darauf werden wir uns einstellen müssen. Sie sind ein Team, das gerne den Ball hat."

Hier finden Sie alle Daten zu den anstehenden Spielen und Terminen von RB Leipzig in der Champions League 2019/2020 und alle Fakten rund um die CL im Live-TV.

RB Leipzig - Benfica Lissabon heute Abend live in TV und Stream sehen: Sky oder DAZN?

Leipzig - Benfica live gucken: Eine Übertragung umsonst und live in TV, Stream und Fernsehen ohne Anmeldung im Free-TV und Gratis-Stream wird es leider nicht geben - jedenfalls auf legalem Wege. Das Spiel RB Leipzig - Benfica Lissabon ist also lediglich im Pay-TV zu sehen und zwar auf dem reinen Streaming-Portal DAZN und nicht auf Sky oder SkyGo.

Wer: Benfica Lissabon - RB Leipzig

Wann: 17. September 2019, 21 Uhr

Wo: Lissabon, Estádio da Luz

Live: Online im Stream bei DAZN

RB Leipzig in der CL live: TV-Termine, Spielplan und anstehende Spiele

Hier finden Sie den Spielplan von RB Leipzig in der CL-Saison 2019/2020 bis zum Ende der Gruppenphase und alle weiteren Termine der Champions League.

17. September, 21 Uhr: Benfica Lissabon RB Leipzig, live auf DAZN

2. Oktober, 18.55 Uhr: RB Leipzig Olympique Lyon, live auf DAZN

23. Oktober, 21 Uhr: RB Leipzig Zenit St. Petersburg, live auf DAZN

5. November, 21 Uhr: Zenit St. Petersburg RB Leipzig, live auf Sky

27. November, 21 Uhr: RB Leipzig Benfica Lissabon, live auf DAZN

10. Dezember, 21 Uhr: Olympique Lyon RB Leipzig, live auf Sky

Leipzig in der Champions League: Alle weiteren Termine - Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale bis Finale

Hier entdecken Sie nach der Gruppenphase alle kommenden Termine und den Spielplan von RB Leipzig in der Champions League 2019/2020 vom Achtelfinale über Viertelfinale und Halbfinale bis zum CL-Finale:

Achtelfinale, Hinspiele: 18./19./25./26. Februar

Achtelfinale, Rückspiele: 10./11./17./18. März

Viertelfinale, Hinspiele: 7./8. April

Viertelfinale, Rückspiele: 14./15. April

Halbfinale, Hinspiele: 28./29. April

Halbfinale, Rückspiele: 5./6. Mai

Finale: 30. Mai

TV-Rechte: Champions League 2019/20 - diese Spiele zeigen Sky oder DAZN

Wie in den vergangenen Jahren teilen sich Sky und DAZN die TV-Rechte an der Champions League. Somit können Fans auch heuer nur bezahlt auf beiden Portalen CL gucken. Grundlage der Verteilung bildet ein kompliziertes Picking-System, das man nicht verstehen muss. Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung der CL-Spiele von RB Leipzig live in TV, Fernsehen und Stream und alle Infos, ob Sky oder DAZN den jeweiligen Spieltag live zeigen.

