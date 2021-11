RB Leipzig - Borussia Dortmund: Alle Infos zur Übertragung in der Bundesliga

Heute begegnen sich RB Leipzig und Borussia Dortmund in Leipzig. Hier finden Sie alle Infos rund um die Übertragung im TV und Live-Stream.

Am Wochenende startet der 11. Spieltag der Bundesliga Saison 2021/22. In einem der Samstagsspiele empfängt der RB Leipzig heute den BVB in der Red Bull Arena. Damit trifft der Tabellen-Achte auf den Vize-Tabellenführer.

Sie wollen mehr über das Spiel RB Leipzig - BVB Dortmund erfahren? Hier finden Sie alle Infos zum Thema Übertragung, Termin und Uhrzeit, Liveticker, Spielstand und Aufstellung. Wie kann ich das Spiel anschauen? Auch dazu haben wir Infos für Sie in diesem Artikel.

RB Leipzig vs. Borussia Dortmund: Wann ist der Anpfiff? Datum und Uhrzeit des Bundesliga-Spiels

Der Tabellen-Zweite BVB fährt am heutigen Samstag, 6. November 2021, nach Leipzig. Anstoß der Partie ist um 18.30 Uhr in der Red Bull Arena.

Video: SID

Leipzig - Dortmund: Wie ist die Übertragung heute live in TV und Stream - und im Free-TV?

Das Spiel der beiden Bundesligisten kann im Pay-TV über Sky angeschaut werden. Im Free-TV gibt es keine Übertragung der Partie. Hier finden Sie die wichtigsten Infos im Überblick:

Spiel: RB Leipzig vs. Borussia Dortmund ( BVB ), 11. Spieltag der Bundesliga 2021/22

vs. ( ), 11. Spieltag der 2021/22 Datum: Samstag, 6. November 2021

Samstag, 6. November 2021 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Red Bull Arena Leipzig

Arena Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

RB Leipzig gegen den BVB: Der Liveticker mit Aufstellung, Spielstand, Ergebnis, Tabelle und Spielplan

Sie haben keine Zeit oder Lizenz das Spiel im TV oder Stream zu verfolgen? Kein Problem. In unserem Liveticker können Sie das Aufeinandertreffen von Leipzig und Dortmund ganz einfach verfolgen. Neben dem aktuellen Spielstand bietet unser Datencenter außerdem allgemeine Infos zur Bundesliga, den Spielplan und die aktuelle Tabelle des Turniers. Die Aufstellung können Sie hier kurz vor Anstoß einsehen.

Falls Ihnen der Live-Ticker nicht sofort richtig angezeigt wird, können Sie ihn über das Menü mit den drei Punkten oben links unter dem Reiter "Live" abrufen.

Live-Übertragung im TV und Online-Stream: Die Bundesliga 2021/22

Die Bundesliga Saison 2021/22 können Sie ganz bequem von zuhause aus verfolgen. Die Übertragung übernehmen im Turnier 2021/22 vor allem die Anbieter Sky und DAZN. Ein paar der Spiele laufen auch im Free-TV auf Sat.1. Hier finden Sie alle Infos zur Live-Übertragung der aktuellen BuLi:

Übertragung auf Sky: Immer Samstags, Dienstags und Mittwochs

Immer Samstags, Dienstags und Mittwochs Übertragung auf DAZN : Alle Spiele an Freitagen, Sonntagen und Montagen

Alle Spiele an Freitagen, Sonntagen und Montagen Übertragung auf Sat.1 : Neun der Partien sind auf Sat.1 zu sehen

Leipzig gegen Dortmund: Bilanz und Infos

Dem Sportmagazin Kicker nach sind sich die beiden Vereine RB Leipzig und Borussia Dortmund bisher elf Mal begegnet - davon waren zehn Spiele in der Bundesliga und eins beim DFB-Pokal. Sieben der elf Spiele gewann der BVB, zwei Spiele gingen unentschieden aus und in zwei Partien konnten die Leipziger den Tabellen-Zweiten besiegen. Die Torbilanz liegt bei 24:13 für den Dortmunder Verein. In ihren jeweiligen letzten zehn Spielen mussten beide Mannschaften drei Niederlagen einstecken. Während Dortmund jedoch sieben Mal den Sieg holen konnten, schafften die Leipziger es nur vier Mal. Ein unentschiedenes Spielergebnis erreichte der RB dreimal und der BVB kein Mal. (AZ)

